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La vuelta al cole en Zaragoza: "Tiene muchas ganar de conocer a los compañeros y a la profe"

Las familias zaragozanas viven el primer día de clase con sensaciones encontradas entre la incertidumbre por los cambios de etapa y la alegría de retomar el contacto con profesores y compañeros

Así ha sido la vuelta al cole en Zaragoza

Así ha sido la vuelta al cole en Zaragoza

Miguel Ángel Gracia

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Jimena Miguel

Zaragoza

Los primeros instantes de la vuelta al cole ya se empiezan a vivir en los colegios de Zaragoza. Madres, padres y abuelos llenan las puertas de los centros educativos para dejar a los niños en su primer día de clase, donde van a reencontrarse con compañeros y profesores. Daniel y Álvaro son dos amigos que empiezan quinto de primaria y tienen muchas ganas de “conocer a los compañeros y a la profe”, y ya desde la noche de ayer tenían todo preparado para volver, incluida una ropa a conjunto para empezar de la mejor manera.

Los niños no son los únicos con ilusión por el regreso a las aulas, numerosos padres afrontan esta fecha con casi más ganas que los pequeños. Laura y Óscar, son padres de Yumalay, una niña de 4 años que empieza esta etapa en un colegio nuevo: “Ya teníamos ganas de que empezase el curso. Nos encanta tenerla en casa y disfrutar de ella pero queríamos que volviera al cole. Además, empieza en el cole nuevo y tenemos mucha ilusión para ver que tal va”.

Vuelta al colegio en el Tío Jorge de Zaragoza.

Vuelta al colegio en el Tío Jorge de Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Otras madres, como Natalia, afrontan este día con algo más de incertidumbre hacia el comienzo. “Soy madre de un niño de tercero de primaria, y este año tiene un cambio grande porque cambia de pasillo al de los mayores que le dice él. Tenemos bastante miedo, incertidumbre, curiosidad y sensaciones encontradas, pero ante todo muchísima ilusión”, relata la madre.

En estos primeros momentos todo se llena de fotos, abuelos viendo a sus nietos entrar al colegio y niños que echarán de menos a sus padres pero que afrontan este nuevo curso escolar con entusiasmo.

Más de 150.000 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) regresarán a los centros educativos para dar comienzo al curso 2026-2027. Esta será la primera gran vuelta a las aulas del nuevo curso, que después continuará de forma escalonada con el resto de enseñanzas hasta el mes de octubre.

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De los 153.136 estudiantes que comienzan las primeras etapas, 99.093 corresponden a Infantil y Primaria, mientras que 54.043 cursarán ESO. Estos son los primeros alumnos que ponen fin a las vacaciones y recuperan las rutinas de clases, horarios y reencuentros.

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