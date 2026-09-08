La vuelta al cole en Zaragoza: "Tiene muchas ganar de conocer a los compañeros y a la profe"

Los primeros instantes de la vuelta al cole ya se empiezan a vivir en los colegios de Zaragoza. Madres, padres y abuelos llenan las puertas de los centros educativos para dejar a los niños en su primer día de clase, donde van a reencontrarse con compañeros y profesores. Daniel y Álvaro son dos amigos que empiezan quinto de primaria y tienen muchas ganas de “conocer a los compañeros y a la profe”, y ya desde la noche de ayer tenían todo preparado para volver, incluida una ropa a conjunto para empezar de la mejor manera.

Los niños no son los únicos con ilusión por el regreso a las aulas, numerosos padres afrontan esta fecha con casi más ganas que los pequeños. Laura y Óscar, son padres de Yumalay, una niña de 4 años que empieza esta etapa en un colegio nuevo: “Ya teníamos ganas de que empezase el curso. Nos encanta tenerla en casa y disfrutar de ella pero queríamos que volviera al cole. Además, empieza en el cole nuevo y tenemos mucha ilusión para ver que tal va”.

Vuelta al colegio en el Tío Jorge de Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Otras madres, como Natalia, afrontan este día con algo más de incertidumbre hacia el comienzo. “Soy madre de un niño de tercero de primaria, y este año tiene un cambio grande porque cambia de pasillo al de los mayores que le dice él. Tenemos bastante miedo, incertidumbre, curiosidad y sensaciones encontradas, pero ante todo muchísima ilusión”, relata la madre.

En estos primeros momentos todo se llena de fotos, abuelos viendo a sus nietos entrar al colegio y niños que echarán de menos a sus padres pero que afrontan este nuevo curso escolar con entusiasmo.

Más de 150.000 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) regresarán a los centros educativos para dar comienzo al curso 2026-2027. Esta será la primera gran vuelta a las aulas del nuevo curso, que después continuará de forma escalonada con el resto de enseñanzas hasta el mes de octubre.

De los 153.136 estudiantes que comienzan las primeras etapas, 99.093 corresponden a Infantil y Primaria, mientras que 54.043 cursarán ESO. Estos son los primeros alumnos que ponen fin a las vacaciones y recuperan las rutinas de clases, horarios y reencuentros.