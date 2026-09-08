Zaragoza arremete contra el 'Idealista' de Sánchez: "No hay ni una sola vivienda pública del Estado en la ciudad"

El Gobierno de España presentó este lunes su particular portal del parque público estatal de alquileres a precios asequibles, con 800 viviendas disponibles, a las que se incorporarán "muy pronto" otras 1.500, repartidas por todo el territorio nacional. En Aragón serán cerca de 500 las que aparecerán en los próximos meses, la mayoría en Zaragoza. Precisamente, el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado este martes, 24 horas después, que no aparezca en este primer paquete ninguna vivienda en la capital.

"Es la constatación del nulo interés del Gobierno de España en hacer vivienda en Zaragoza", ha afirmado el concejal de Vivienda y portavoz del Gobierno municipal, Víctor Serrano, que ha criticado que en su día Pedro Sánchez "prometió 800.000 viviendas en el país y solo ha presentado 800", que se distribuirán en nueve provincias, cuatro de ellas catalanas.

La Sareb tenía previsto transferir unas 500 viviendas a Casa 47, la nueva empresa estatal que releva al Sepes y que se encargará de sacar al mercado, en alquiler asequible, más de 45.000 pisos procedentes del banco malo a partir de 2026, además de impulsar otras 55.000 viviendas en 2.400 suelos residenciales.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una imagen de archivo. / Eduardo Parra

De este total, más del 90% de los pisos están ubicados en Zaragoza y su área metropolitana. Destaca el caso de la capital, con 311 viviendas, la octava ciudad que más aporta en España. Por su parte, está previsto que Casa 47 incorpore hasta 48 inmuebles en Cuarte de Huerva, 34 en Utebo, 21 en La Puebla de Alfindén, 16 en La Muela, 11 en Cadrete, ocho en Zuera, cinco en María de Huerva, cuatro en Villanueva y dos en El Burgo.

Ya fuera del anillo metropolitano, Casa 47 tenía en su listado 13 hogares en Calatayud y uno en Alagón, Velilla de Ebro, Torres de Berrellén y Pedrola. En el caso de Huesca, su capital apenas aportará cinco, una de las cifras más bajas de todo el país, en una provincia que suma 20, liderados por los 11 de Monzón y otros cuatro repartidos en Valle de Hecho, Sallent de Gállego, Biescas y Fraga. La última en discordia es Teruel, que solo aporta una vivienda (en su capital), lo que la convierte en la provincia española donde Casa 47 tendrá menos pisos al principio de su andadura.

Por otro lado, está previsto que Casa 47 impulse la construcción de sus primeras 194 viviendas públicas para alquiler asequible en Aragón. En el caso de la capital, sigue pendiente la licitación de la redacción del proyecto constructivo de otros 144 pisos públicos en Zaragoza, en los barrios de Torrero y Valdefierro.

En el primer caso, se contempla edificar 64 inmuebles en un suelo que también pertenecía a la Siepse, ya que antes formaba parte de la antigua cárcel de Torrero. Esta parcela está localizada en la plaza del Laurel, junto a la plaza de la Memoria y la calle Villa de Ansó, detrás del Centro Social Okupado (CSO) Kike Mur, edificio de titularidad municipal que el ayuntamiento quiere desalojar para reconvertirlo en un centro de mayores.

Inicialmente estaba previsto que la licitación se hiciera antes del verano, pero sigue pendiente. Para Serrano, este retraso es un ejemplo de "bloqueo". "Se ha engañado a los vecinos de Zaragoza y, particularmente, a los de Torrero", ha asegurado el concejal, que ha criticado que el Estado "no ha presentado un proyecto ni ha avanzado en las tramitaciones urbanísticas".

Según explicaron desde el Ejecutivo, en Casa 47 el precio del alquiler tendrá en cuenta las características de cada vivienda y la realidad económica de cada municipio y de cada territorio. En concreto, los ciudadanos que accedan a estas viviendas "nunca" tendrán que destinar más del 30% de sus ingresos al alquiler, lo que garantiza que se trate de un "alquiler asequible". Además, los contratos serán "estables", ya que tendrán una duración inicial de 14 años, con la posibilidad de prorrogarse hasta los 75.