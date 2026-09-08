Zaragoza entra en año electoral: todos los frentes abiertos que debe resolver Chueca en los próximos meses

Quedan poco más de ocho meses y medio para las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027. Concretamente, 257 días. Pero la fecha marcada en rojo en los calendarios del Ayuntamiento de Zaragoza llegará antes, el 30 de marzo, cuando dará comienzo el silencio institucional establecido por la ley electoral que impedirá cortar cintas al Gobierno municipal de Natalia Chueca, que ya solo tendrá responsabilidades de gestión. Es decir, en menos de siete meses deberán quedar finiquitadas varias cuestiones para cerrar una legislatura cargada de presupuestos e inversiones récord, apoyadas en los fondos europeos y en la estrecha colaboración con la DGA del exalcalde Jorge Azcón.

El reloj de arena es el que es y los plazos de las grandes obras que hay en marcha, la principal preocupación en los despachos de la plaza del Pilar (tal y como reflejan los esfuerzos para comunicar cualquier matiz, por pequeño que sea), son los que son. Una de las que más afecciones está generando al tráfico es el Portillo, en la que también están implicados Adif y el Ejecutivo autonómico. Debería estar terminada en febrero, pero los retrasos acumulados, más el sobrecoste de seis millones, por la impermeabilización de la losa ferroviaria van a desviar esa fecha hasta abril, en el mejor de los casos. Un mes en el que, como mucho, se podrían poner en servicio (que no inaugurar, cuestión siempre polémica) las dos grandes avenidas, Anselmo Clavé y Escoriaza y Fabro, pero la intervención completa no estará hasta el verano... si no hay más contratiempos.

La del Portillo es una buena muestra de la situación actual, con el Gobierno municipal muy encima de la contrata para minimizar al máximo las molestias. Tras un verano caótico en María Agustín, se trabaja para reabrir el giro hacia Escrivá de Balaguer cuanto antes. En la plaza San Miguel, los trabajos también se han ido complicando por la aparición de restos arqueológicos y la meteorología y los trabajos no finalizarán hasta los próximos Pilares. El Coso, la avenida Valencia y la renaturalización del Huerva también deben concluirse para el primer trimestre de 2027, con otras obras todavía por empezar como Doctor Iranzo o los retoques en la plaza del Pilar.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, presidiendo la reunión de su Gobierno este lunes en el Seminario. / Miguel Ángel Gracia

La gran apuesta, la nueva Romareda, tampoco estará concluida antes de las elecciones (lo cual estaba contemplado), pero en el Gobierno municipal esperan que el 'casi' sea lo más palpable en una estructura que deberá ser claramente visible para entonces, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto que nunca puede desligarse del devenir deportivo del Real Zaragoza. Antes, en invierno, la FIFA ratificará, si no pasa nada extraño, a la capital aragonesa como sede del Mundial 2030.

La relación con Vox

Dejando atrás los grandes proyectos, el equipo de Natalia Chueca deberá afrontar otras cuestiones antes de que concluya la legislatura. La primera, conseguir cerrar los presupuestos para 2027. La intención pasa por seguir contando con Vox, pero la actitud mostrada durante los últimos días y la posibilidad que abre la concejala tránsfuga de la ultraderecha, Marisa Gaspar, dan alternativas que años atrás no existían. No obstante, calibrando siempre las relaciones con un socio que, si nada cambia, seguirá siendo clave para que Chueca revalide su mandato en primavera.

Con los de Abascal se deberán acercar posturas, sobre todo, en la Zona de Bajas Emisiones. El PP comparte el fondo de la cuestión con Vox, pero no está dispuesto a perder las bonificaciones al transporte público. Por ello se encontró una solución intermedia, ligada a los episodios de alta contaminación, pero es difícil que Vox dé su brazo a torcer en un tema tan capital a nivel ideológico a apenas unos meses de los comicios. En todo caso, Madrid tiene la última palabra.

Natalia Chueca atiende a Eva Torres (Vox) durante la presentación del acuerdo presupuestario de 2026 en Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Siguiendo con la movilidad, deberá cerrarse la adjudicación de la nueva contrata del bus, que volverá a ostentar Avanza, y definirse el futuro del eje este-oeste. La Universidad de Zaragoza trabaja en un estudio, con la ruta Miraflores-Delicias como la más probable para una segunda línea de alta capacidad que no tiene por qué ser un tranvía. Mientras, se siguen estudiando las alternativas para ampliar la línea 1 hasta Arcosur y el Royo Villanova, con las implicaciones jurídicas que a priori conlleva.

Otros expedientes por resolver

Del mismo modo, deberán cerrarse expedientes como el del abandono de Instalaza del centro de la ciudad, que podría firmarse ya este mes de septiembre, o el convenio del antiguo convento de Jerusalén. En el Jesús y María, además, se espera que lleguen las máquinas el próximo año. Por otra parte, el CDM Sur y las demandadas piscinas de La Almozara deberán concluirse igualmente en 2027.

Natalia Chueca, la pasada semana en su visita a las obras del CDM Sur. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Menos de siete meses en los que deberá resolverse el futuro del Parque de Atracciones de Zaragoza, para el que se esperan novedades inminentes, y ponerse en marcha la Ciudad del Cine de Giesa, uno de los grandes proyectos de la legislatura, con una inversión de más de 20 millones de euros, que ya ha adjudicado, no sin polémica, la gestión y explotación de los platós, con el área formativa aplazada tras el acuerdo con la Fundación San Valero que se cayó por el revés judicial a la concertación del Bachillerato de la DGA, que afectaba a la FP como la que se iba a implantar en las renovadas naves ya desde este mes.

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Y, por supuesto, el curso que ahora empieza no puede desligarse de la actualidad nacional. Y es que en 2027, al menos en principio, la única cita que hay prevista con las urnas, además de las municipales, es la de las próximas generales, todavía sin fecha. Por lo que los mensajes para ambas se entrelazarán más que nunca, si es que eso es posible.