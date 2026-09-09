El Ayuntamiento de Zaragoza asegura que sigue buscando un nuevo tren para el Galacho de Juslibol después de que se incendiara

El Ayuntamiento de Zaragoza asegura que no existe nningún tipo de "desidia" en su actuación después de que el pasado sábado se calcinara el tren turístico El Carrizal que da entrada al espacio natural protegido del Galacho de Juslibol. Desde la asociación de amigos de este entorno han denunciado que llevan meses advirtiendo al consistorio del mal estado de mantenimiento del vehículo y que un desenlace así era de esperar, pero fuentes del área de Medio Ambiente han asegurado que durante todos estos meses han estado buscando un proveedor en el que adquirir un nuevo tren que, además, será eléctrico y sostenible.

Desde el Gobierno municipal explican que están teniendo dificultades para encontrar un vehículo de estas características ya que no se construyen en serie. Quieren además que sea eléctrico, si bien fuentes del área explican que ahora apuestan por buscar una solución transitoria y de urgencia para poder recuperar el servicio tras el incendio que dejó completamente inservible el anterior tren.

Así, desde el Gobierno municipal aseguran que están tratando el asunto como prioritario tras las críticas de la Asociación Amigos del Galacho de Juslibol, que denunció que el incendio del tren podría haberse evitado de haberse sustituido antes, algo que desde Medio Ambiente insisten que han intentado. No obstante, por parte de esta entidad recordaron en una nota de prensa el pasado lunes que ya en febrero la concejala del ramo, Tatiana Gaudes, anunció una inversión de 35.000 euros para sustituir el transporte, que entonces aseguró que estaba "casi" listo para ejecutarse.

Y es que la entidad considera que el siniestro es el desenlace de meses de "desidia" mientras desde el Gobierno del PP insisten en las dificultades que están teniendo para encontrar un nuevo medio de transporte hasta el Galacho, que era utilizado sobre todo por personas mayores, niños y con movilidad reducida. Según explicaba la asociación, el vehículo había sufrido "reiteradas averías" durante la primavera y, pese a ello, continuó prestando servicio hasta quedar completamente destruido.

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Amigos del Galacho ha señalado que llevaba meses denunciando esta situación en medios de comunicación y a través del informe ‘El Galacho, la Savia de Zaragoza’, presentado el pasado 5 de mayo, mientras que asegura haber recibido "silencio", negativas a sus peticiones y "absoluta opacidad informativa" por parte del ayuntamiento.