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Educación

Un colegio de Zaragoza da la voz de alarma: faltan profesores para cubrir las clases en inglés

El centro educativo ubicado en Arcosur alerta de que la plantilla resulta insuficiente para atender el incremento de unidades y las ratios elevadas tras el inicio del curso escolar

Vuelva al cole en el Ana María Navales.

Vuelva al cole en el Ana María Navales. / Jaime Galindo. / EPA

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Carlota Gomar

Carlota Gomar

Zaragoza

Ni 24 horas han pasado desde que volvieron a abrir las aulas en los colegios aragoneses y ya han llegado las primeras denuncias y reclamaciones por la falta de personal. El colegio público Ana María Navales, ubicado en el zaragozano y emergente barrio de Arcosur, ha enviado un comunicado alertando de que la plantilla está "excesivamente ajustada" y las consecuencias que van a sufrir los escolares. Entre otras, avisan, no se podrán impartir las horas de inglés previstas.

Un día después de que el informe PISA reflejara una cruel y alarmante realidad, con un preocupante resultado en las tres áreas principales evaluadas, Matemáticas, Lectura y Ciencias, el Consejo Escolar del CPI Ana María Navales ha enviado un comunicado denunciando la situación en la que se encuentra un centro en pleno crecimiento, con más matrículas y unidades, que ha iniciado el curso escolar sin el personal docente suficiente.

Según explican, ya han trasladado sin éxito a la Dirección General de Educación los problemas con los que han comenzado el curso, derivados de la plantilla que, aseguran, "es excesivamente ajustada para responder adecuadamente a las necesidades reales del colegio".

Señalan que el centro presenta "ratios especialmente elevadas en varios niveles", por lo que solicitaron recursos adicionales mediante la figura del "cupo congelado". Por ahora no han obtenido respuesta al respecto, lo que dificulta, según aseguran, "la planificación y organización" una vez iniciado el curso escolar.

De hecho, este curso, incluso 4.º de Educación Primaria ha supuesto un incremento de unidades y, consecuentemente, la incorporación de las correspondientes tutorías, además de un aumento paralelo de las necesidades de profesorado especialista, sin que la dotación recibida haya crecido en la misma proporción, apuntan.

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, visita el nuevo aulario de Primaria del colegio Ana María Navales

Colegio Ana María Navales, en Zaragoza. / Rubén Ruiz

Sin profesores de inglés

Los principales problemas se centran en el modelo bilingüe BRIT, ya que no tienen el docente necesario para impartirlo. "El centro ha trasladado tanto a Inspección Educativa como a los responsables de bilingüismo que, con la dotación actualmente disponible, se da la situación de no poder garantizar que se impartan la totalidad de las horas de inglés previstas por el programa en Educación Infantil", explican en un comunicado. Pese a haber solicitado más personal, tampoco han conseguido que el Gobierno de Aragón se lo autorice.

Por último, reclaman que se adecúe a la nueva realidad del centro la dotación adicional de Pedagogía Terapéutica (PT) para responder a necesidades específicas de apoyo educativo que requieren una atención adecuada.

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En su comunicado, el Consejo Escolar ha informado de que el centro ha tenido que realizar un ajuste máximo de los recursos disponibles, con docentes que deben asumir dobles e incluso triples perfiles y horarios configurados con un margen mínimo para poder garantizar la atención ordinaria, y subraya que no está planteando una petición de mejora accesoria, "sino la necesidad de adecuar los recursos humanos a la dimensión y características actuales del centro".

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