El festival de las 'linternas flotantes' llega a Zaragoza: así será el evento que ha cautivado a 500.000 personas en 50 ciudades del mundo

El Water Lantern Festival aterrizará este mes en Zaragoza en lo que será su estreno en la ciudad después de haberse celebrado antes en más de 50 ciudades de todo el mundo y haber cautivado a más de 500.000 personas en ediciones anteriores. Estos días se está promocionando en redes sociales este evento que tiene su plato fuerte en la posibilidad de lanzar farolillos flotantes al agua en un espectáculo que incluye muchas actividades para todos los públicos aunque se necesita entrada.

Esta es una novedad en Zaragoza y ya tiene fecha para su celebración, los días 25 y 26 de septiembre, en un horario de 18.00 a 23.00 horas que coincidirá con el atardecer y la recta final del día que dota de más espectacularidad a una cita que es inédita en la capital aragonesa. Durante cinco horas se ofrece una programación que incluye "música en vivo, comida y bebida, juegos interactivos, espacios de micrófono abierto y tiempo para hacer una pausa y reflexionar".

Así se promociona este Festival de Linternas Flotantes que "llega a Zaragoza por un solo día/fin de semana, transformando Puerto Venecia en un espacio para bajar el ritmo, conectar y vivir una experiencia nueva". "Al caer el sol, únete a miles de personas mientras sus linternas se reúnen sobre el agua", añaden los organizadores de este evento en su página oficial que anuncia la cita en el centro comercial de referencia en la ciudad.

Para asistir, además de conseguir la entrada, ya disponibles a la venta y que incorpora un kit con el tradicional farolillo, se recomienda llevar ropa cómoda, ya que es un evento al aire libre, cerca del agua, además de algo de abrigo para después del atardecer, protector solar y repelente de insectos, así como una manta o silla portátil para asistir a la celebración. Se permite el acceso a público de todas las edades y con accesibilidad universal para personas con movilidad reducida.

Noticias relacionadas

El evento se celebra al aire libre y cuenta con actividades para todos los públicos. / Water Lantern Festival

¿En qué consistirá? La organización explica en su web oficial que "el evento se desarrolla totalmente al aire libre y dura unas cuatro horas" y que a las 18.00 horas se abrirán las puertas, momento en el que ya habrá música en vivo sonando, con "artistas locales y un ambiente auténtico", y también estarán ya abiertos los puestos de comida. "Recibirás tu kit de linterna al registrarte; tómate tu tiempo para decorarlo, da una vuelta y busca tu sitio. Al ponerse el sol, el equipo guía a todos hasta la orilla del agua para el lanzamiento. Después del lanzamiento, quédate a ver cómo flotan los farolillos antes de que termine el evento", recomiendan los promotores de esta cita inédita en Zaragoza.