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Urbanismo

La Justicia da la razón a los vecinos y paraliza, por el momento, la construcción de una gasolinera en Valdespartera

La magistrada ha dado al ayuntamiento tres días para decidir qué hacer ahora

Carteles contra la gasolinera nueva de Valdespartera.

Carteles contra la gasolinera nueva de Valdespartera. / RUBÉN RUIZ

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Iván Trigo

Iván Trigo

Zaragoza

La Justicia ha dado la razón a los vecinos de Valdespartera y ha paralizado, por el momento, la construcción de una de las dos gasolineras que se van a levantar en este barrio al sur de Zaragoza y que han generado mucho rechazo por parte de los habitantes de la zona. En concreto, la magistrada ha estimado la petición de medidas cautelarísimas requeridas por los vecinos y ha suspendido la ejecución del acuerdo del consejo de Gerencia de Urbanismo que daba luz verde a la gasolinera situada en la calle Viridiana. El ayuntamiento cuenta ahora con tres días para reaccionar.

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