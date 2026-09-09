La Justicia da la razón a los vecinos y paraliza, por el momento, la construcción de una gasolinera en Valdespartera

La Justicia ha dado la razón a los vecinos de Valdespartera y ha paralizado, por el momento, la construcción de una de las dos gasolineras que se van a levantar en este barrio al sur de Zaragoza y que han generado mucho rechazo por parte de los habitantes de la zona. En concreto, la magistrada ha estimado la petición de medidas cautelarísimas requeridas por los vecinos y ha suspendido la ejecución del acuerdo del consejo de Gerencia de Urbanismo que daba luz verde a la gasolinera situada en la calle Viridiana. El ayuntamiento cuenta ahora con tres días para reaccionar.

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