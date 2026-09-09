Largas filas para pedir trabajo en los recintos de las Fiestas del Pilar: "Además de ganar dinero es una experiencia"

Un año más, la imagen ha vuelto a repetirse. A un mes de que empiecen las Fiestas del Pilar en Zaragoza, el paseo Echegaray se ha convertido en una sala de espera improvisada en la que se ha fomado una larga fila. ¿El motivo? Entregar el currículum y realizar una entrevista de trabajo con el objetivo de conseguir un empleo en alguno de los recintos y eventos que tendrán lugar durante los Pilares, que este año se celebrarán entre el 10 y el 18 de octubre.

La convocatoria se había publicitado por redes sociales y los encargados de realizar los procesos de selección son la empresa Ocio Jobs Happy, que después deriva a los jóvenes (y no tan jóvenes) a los distintos espacios en función de las necesidades de contratación. Los más buscados son Espacio Zity -"al menos allí puedes verte algún concierto gratis", decía un chico en la fila entre risas"- y las Foodtrucks, más céntrico.

"Somos estudiantes y esta es la primera vez que nos presentamos para trabajar en Pilares. Queremos ahorrar y así después poder irnos de viaje en verano, irnos de Erasmus... Tener dinero vamos. Las fiestas ya para otro día", decían dos chicas, Pilar y Elena, de 19 y 20 años, cuando todavía no habían dado las 9.00 de la mañana. "A mí me apetece además de por ganar dinero, por la experiencia. Espacio Zity es un sitio chulo, hay música, conoces gente...", añadían. Eso sí, si en vez de al recinto de Valdespartera les mandan a otro sitio, tampoco les importa. "A mí donde me den trabajo iré", zanjaba una de las dos.

La fila ha empezado a crecer a primera hora de la mañana. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Otras tres jóvenes, María, Sara y Alicia, explicaban algo similar. "Yo he trabajado alguna vez también en barras de pueblo, en algún festival...", comentaba una de ellas. "Para mí es la primera vez", respondía otra. "Nosotras dos somos de fuera, entonces lo que son los Pilares no nos llama mucho, la verdad, y como es una semana en la que no tenemos mucha clase pues aprovechamos para trabajar y ganar algo de dinero", explicaban. Una de ellas es de Huesca y la otra riojana. "Yo sí que soy de Zaragoza pero mis amigas están fuera estudiando así que prefiero trabajar y sacarme algo", añadía la tercera.

La convocatoria era en el número 150 del paseo Echegaray y Caballero y aunque la hora de citación eran las 9.00 horas, a las 8.00 ya había jóvenes haciendo fila para evitar después la fila que se ha llegado a formar, con decenas de personas esperando al mismo tiempo a poder hacer una entrevista que, no obstante, apenas dura un minuto. Preguntan por la experiencia y las preferencias a la hora de trabajar unos días u otros o en un recinto u otro. Y no solo se buscan camareros, también montadores, personal de carga y descarga, ayudantes de cocina...

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Las entrevistas se realizan a lo largo de todo el día de hoy y de mañana, entre las 9.00 y las 19.00 horas, por lo que al final de la semana serán miles de jóvenes los que hayan pasado por estas oficinas. "Busco sacarme unas perrillas. Estoy estudiando Enfermería en la San Jorge y la carrera no se paga sola. Me da igual donde me manden, donde haya", decía otro joven, este ya cuando pasaban las 10.00 y la fila ya comenzaba a impresionar a todo el que pasaba por ahí y no sabía de qué iba el asunto.