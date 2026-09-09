Medio ambiente
Nuevo paso para la construcción en Zaragoza de un vertedero que promete aprovechar el 100% de los residuos
La nueva planta, que supondrá una inversión mínima de 162 millones de euros, transformará 150.000 toneladas de residuos anuales en materias primas como metanol e hidrógeno mediante procesos tecnológicos avanzados
El Gobierno de Zaragoza ha aprobado también la licitación del proyecto para desarrollar una nueva planta junto al actual Complejo para el Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ). La instalación permitirá dar una nueva utilidad a los residuos que actualmente no puede ser reciclados y que terminan en el vertedero, lo que supone un claro avance en la economía circular y el aprovechamiento integral de los residuos.
Esta planta tendrá capacidad para tratar, aproximadamente, 150.000 toneladas de residuos al año mediante procesos tecnológicos avanzados. Así, se transformarán en productos de alto valor industrial, como metanol, hidrógeno y otros combustibles o materias primas.
El proyecto, que se adjudicará por 30 años, contempla una inversión mínima de 162 millones de euros y que seguirá un modelo económico de dos vías: comercialización del producto final y reducción de costes con un ahorro de, al menos, 4,5 millones de euros anuales en los costes asociados al depósito de estos residuos. El valor estimado durante toda la explotación alcanzará casi los 2.100 millones de euros.
La ambición de este proyecto del Gobierno de Zaragoza se traduce en la exigencia de que la planta funcione bajo el principio de Cero Emisiones Netas y acreditar una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 70% respecto al escenario actual.
Con Zaragoza Zero Residuos, la nueva infraestructura complementará las inversiones realizadas en el CTRUZ, como la línea de tratamiento de materia orgánica y otros proyectos de valorización, una fórmula que refuerza la condición de la ciudad como referente europeo en innovación en la gestión sostenible de residuos y contribuyendo a los objetivos de la ciudad dentro de la misión europea de las 100 Ciudades Climáticamente Neutras.
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