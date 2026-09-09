Ya es oficial: este es el grupo que abrirá la Ofrenda de Flores de las Fiestas del Pilar 2026

La Ofrenda de Flores de 2026 se prevé que vuelva a ser el acto más multitudinario de las Fiestas del Pilar, ya que contará con la participación de 994 grupos, a los que se sumarán numerosos oferentes individuales. Este año el Ayuntamiento de Almochuel serán los encargados de abrirla a partir de las 6:30 horas.

En total, 99.980 personas participarán en la Ofrenda a través de los grupos inscritos entre el 1 de julio y el 1 de septiembre a través de un formulario web. De ellos, 98 han solicitado actuar en el escenario situado ante la Virgen del Pilar el 12 de octubre. Tras el sorteo, los grupos encargados de abrir cada franja horaria serán los siguientes: el Ayuntamiento de Almochuel, de 6.30 a 10.00 horas; el Ayuntamiento de Langa del Castillo, de 10.00 a 13.30 horas; el C. F. Rey Fernando, de 13.30 a 17.30 horas; la Asociación Cultural San Miguel de Torres de las Arcas, de 17.30 a 20.30 horas; y Working Formación Integral S. L., de 20.30 a 23.30 horas.

La gran novedad han sido las mejoras organizativas que buscan facilitar la participación, optimizar el desarrollo del recorrido y garantizar el correcto funcionamiento de uno de los actos más emblemáticos de la ciudad. En esta ocasión, todos los grupos deben estar vinculados a entidades provistas de NIF, con un límite de 200 integrantes por inscripción y un mínimo de 20 personas. Además, esta Ofrenda de Flores contará con un sistema de control aleatorio para verificar que el número de integrantes de los grupos coincide con el declarado en la inscripción. Para ello, la organización podrá distribuir acreditaciones de paso a determinados grupos en los días previos a la Ofrenda, reforzando así las medidas destinadas a mejorar la planificación y la fluidez del recorrido.

La Ofrenda de 2026 será la más accesible e inclusiva hasta la fecha. Por primera vez se asegura que tanto el recorrido de grupos como el de participantes individuales son plenamente accesibles. Además, las personas con discapacidad, movilidad reducida o enfermedades crónicas dispondrán de un acceso específico y controlado por la parte trasera de La Lonja, habilitado entre las 8:00 y las 10:30 horas. Para utilizar este acceso será necesario solicitar cita previa entre el 1 y el 25 de septiembre.

Recorridos y horarios

Los grupos volverán a incorporarse a la Ofrenda desde el paseo de la Independencia, accediendo a la plaza del Pilar a través de los recorridos habituales por Alfonso I y Don Jaime I. La Ofrenda comenzará a las 6:30 horas de la mañana y finalizará con el último grupo participante, según el horario asignado.

Manto de claveles rojos

Las flores continúan siendo el elemento esencial de la Ofrenda. Se mantiene la prohibición de utilizar plásticos, celofanes, adornos o elementos no biodegradables en ramos y canastillas. Este año el manto superior de la Virgen estará confeccionado con claveles rojos, por lo que la organización recomienda especialmente la aportación de esta variedad floral durante las primeras horas de la mañana para facilitar el trabajo de montaje del manto.

Participación individual

La participación individual seguirá siendo libre y sin necesidad de inscripción previa. Como novedad, el acceso de participantes individuales se realizará por el itinerario comprendido entre las calles San Jorge, San Vicente de Paúl y Arcedianos hasta la plaza del Pilar, permaneciendo abierto desde las 6:45 hasta las 20:00 horas.

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Con el objetivo de evitar esperas prolongadas, la organización recomienda evitar la franja comprendida entre las 10:00 y las 14:00 horas, coincidente con el momento de máxima afluencia de oferentes y con el desarrollo de los actos institucionales. Las personas que deseen realizar la Ofrenda junto a sus mascotas podrán hacerlo preferentemente entre las 6:45 y las 9:00 horas o entre las 19:00 y las 20:00 horas.