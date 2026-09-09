Las piscinas municipales de Zaragoza superan el millón de usos por primera vez desde 2009

Las piscinas municipales de Zaragoza han cerrado la temporada de verano con 1.024.030 usos, un 5,4 % más que en 2025, cuando se contabilizaron 971.759. El dato supone superar por primera vez desde 2009 la barrera del millón de usos y confirma la elevada demanda de estos espacios municipales como alternativa de ocio, actividad física y refugio frente a las altas temperaturas.

El concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, ha destacado la calidad de este servicio municipal en un verano marcado por la ausencia de incidentes de relevancia. "Los datos demuestran que las piscinas municipales son instalaciones fundamentales para Zaragoza durante el verano, tanto para la práctica deportiva y la actividad física como para el ocio y la convivencia".

El concejal ha valorado también positivamente la buena acogida de las nuevas normas de convivencia incorporadas este verano. "Limitar el consumo de alcohol a las zonas habilitadas, evitar el uso de altavoces y facilitar unos espacios más ordenados y tranquilos son medidas que buscan algo muy sencillo: que las piscinas sean un lugar agradable para todos, donde poder disfrutar tanto las familias como los niños, jóvenes y personas mayores", ha expresado.

22 piscinas en total

Zaragoza tiene 22 piscinas municipales de verano distribuidas por los distritos y barrios rurales, y destaca por ser, con mucha diferencia, la capital española con más instalaciones públicas por habitante. Esta extensa red de piscinas de verano va a ser ampliada, además, con la construcción de los nuevos centros deportivos municipales de La Almozara y Distrito Sur.

Este verano comenzó con cifras inferiores a las de 2025, ya que en junio se registraron 306.476 usos, un 13,6% menos que el año anterior. Sin embargo, el mes de julio concentró 416.912 usos, lo que supone un incremento del 28,9% respecto al último año. En agosto se registraron 277.360 usos, una cifra muy similar a la de 2025 (un 1,5% menos). Durante la primera semana de septiembre, cuando permanecieron abiertas las cuatro piscinas municipales de mayor capacidad (La Granja, Delicias, Alberto Maestro y Actur) se alcanzaron 23.282 usos, prácticamente el doble que en el mismo periodo del año anterior.

Por instalaciones, el CDM La Granja volvió a concentrar el mayor número de usos de toda la red municipal, con 129.706, seguida de Actur, con 88.344; Delicias, con 78.447; Alberto Maestro, con 73.288; y Ciudad Jardín, con 69.373. También superaron los 50.000 usos durante la temporada las piscinas de Salduba (66.152), Gran Vía (60.941) y Valdefierro (54.947).

Los días de ola de calor registraron un 55% más de usos

Un año más, el Ayuntamiento de Zaragoza aplicó descuentos en las piscinas durante los días de temperaturas más elevadas en los que permaneció activo el Plan de Emergencias Municipal por olas de calor. Esta medida ha vuelto a tener una gran respuesta entre la ciudadanía en las 28 jornadas (cifra récord) en las que estuvo vigente a lo largo del verano. Durante esos días se contabilizaron 410.499 usos, con una media de 14.661. En el resto de jornadas de la temporada, la media fue de 9.439 usos, por lo que los días en los que se aplicaron los descuentos la afluencia fue un 55,3% superior.

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"La experiencia nos confirma que esta medida facilita el acceso a las piscinas precisamente cuando más necesarias son. En los días de temperaturas más elevadas, miles de zaragozanos han podido beneficiarse de los descuentos y utilizar las piscinas municipales como espacios para refrescarse y protegerse del calor", ha señalado Félix Brocate.