La rotura de una tubería dificulta el acceso a las Urgencias del hospital Miguel Servet de Zaragoza
La Policía Local regula la circulación en el túnel de acceso al Hospital Miguel Servet mientras los equipos de emergencia reparan la rotura
La rotura de una tubería de abastecimiento de agua en el paso subterráneo del paseo de Isabel La Católica que conecta con la calle de Gonzalo Calamita de Zaragoza, que da entrada a la zona de Urgencias del Hospital Miguel Servet, está afectando a la circulación. La zona y acceso directo específico de las Urgencias generales del Miguel Servet, que se encuentra en la calle Gonzalo Calamita, está despejada y en uso.
Según informan desde el Ayuntamiento de Zaragoza, están trabajando tanto los Bomberos de Zaragoza como la Unidad de Guardallaves y el personal de Conservación de Infraestructuras del consistorio.
Las mismas fuentes han confirmado que ni el origen ni la causa son las obras del estadio Ibercaja Romareda. Al parecer, se trata de una rotura puntual de una tubería de abastecimiento de 300 mm de diámetro de la red municipal, en concreto de fibrocemento y que transcurre por ese paso subterráneo junto a la calle Gonzalo Calamita.
No hay afectados de corte de suministro y el centro hospitalario tiene asegurado el abastecimiento, dado que además tiene distintas tomas, entre ellas una directa desde los depósitos de Casablanca.
Por tanto, la única afección, al menos por ahora, se limita al tráfico de entrada de ese túnel, que será regulado por Policía Local mientras duran las tareas de achique y reparación.
- El mejor colegio público de Zaragoza está en uno de los barrios más populares de la capital: una metodología adaptada y un 'proyecto transformador
- El Gobierno de Aragón elimina el programa de lengua árabe y cultura marroquí en diez colegios por el pacto PP-Vox
- El refugio de Jesús Cintora en Zaragoza: un precioso municipio que le marcó la adolescencia
- El refugio de Jesús Calleja está en el Pirineo aragonés: una estación internacional y un pueblo fronterizo
- Una nueva Romareda ¿a medida?: el pago de ocho millones al Real Zaragoza aviva el debate
- El calor tiene las horas contadas en Zaragoza: la entrada de aire polar propiciará una caída brusca de las temperaturas
- Continúa el goteo de colegios que no harán extraescolares en Aragón tras el caso del IES Ítaca: nuevos centros se suman a la lista
- La vigilancia y las multas aplacan las acampadas ilegales en Anayet pero llegan las denuncias a Ordesa