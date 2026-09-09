La rotura de una tubería dificulta el acceso a las Urgencias del hospital Miguel Servet de Zaragoza

La rotura de una tubería de abastecimiento de agua en el paso subterráneo del paseo de Isabel La Católica que conecta con la calle de Gonzalo Calamita de Zaragoza, que da entrada a la zona de Urgencias del Hospital Miguel Servet, está afectando a la circulación. La zona y acceso directo específico de las Urgencias generales del Miguel Servet, que se encuentra en la calle Gonzalo Calamita, está despejada y en uso.

Según informan desde el Ayuntamiento de Zaragoza, están trabajando tanto los Bomberos de Zaragoza como la Unidad de Guardallaves y el personal de Conservación de Infraestructuras del consistorio.

Las mismas fuentes han confirmado que ni el origen ni la causa son las obras del estadio Ibercaja Romareda. Al parecer, se trata de una rotura puntual de una tubería de abastecimiento de 300 mm de diámetro de la red municipal, en concreto de fibrocemento y que transcurre por ese paso subterráneo junto a la calle Gonzalo Calamita.

No hay afectados de corte de suministro y el centro hospitalario tiene asegurado el abastecimiento, dado que además tiene distintas tomas, entre ellas una directa desde los depósitos de Casablanca.

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Por tanto, la única afección, al menos por ahora, se limita al tráfico de entrada de ese túnel, que será regulado por Policía Local mientras duran las tareas de achique y reparación.