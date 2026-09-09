Las tortillas que se cuelan en el palco del Real Zaragoza antes de abrir su restaurante en la ciudad: "Nuestras tortillas jugaron su primer partido"

Los inicios pueden ser duros. Por eso, es importante empezar a hacerse un nombre en Zaragoza antes siquiera de abrir un negocio. Eso es lo que está haciendo Tortillas Betés, la nueva propuesta gastronómica que llegará este mes a la ciudad. Para subir los ánimos sobre su llegada han llevado sus productos al último partido del Real Zaragoza.

Tortillas Betés, es el proyecto de los gemelos Betés. Un restaurante especializado en tortillas de patatas que llega a Zaragoza durante este mes de septiembre. Del negocio se han ido conociendo cada vez más detalles, pero todavía se desconoce su ubicación y el día exacto de apertura.

Las tortillas que ofrecerá Tortillas Betés

Lo que sí que se conoce son los tipos de tortilla que van a ofrecer. La Mari, la original de patata; la Tartufano, con trufa y parmesano; la Mallorquina, con sobrasada de primera, miel y brie y la Campera, como la original, pero con un toque perfecto de pimiento rojo y pimiento verde.

Su última novedad ocurrió el pasado fin de semana donde las tortillas de los hermanos llegaron hasta el Ibercaja Estadio. En la zona VIP del campo durante el partido entre el Real Zaragoza y el Antequera. "Este sábado nuestras tortillas jugaron su primer partido… y no precisamente desde la grada", dice su publicación en redes sociales.

Su experiencia en el palco del Real Zaragoza

"Nos fuimos hasta el palco VIP del Real Zaragoza para que probaran nuestras cuatro tipos de tortilla y acompañarles en este arranque tan especial", continúa. En las fotos vemos cómo los propios hermanos se encargaban de cortar y ofrecer las tortillas a todo aquel que se acercaba a su stand. Además, también pudieron disfrutar del encuentro y de la primera victoria del Real Zaragoza de la temporada.

"Siendo maños, ver a Tortillas Betés por allí nos hizo especial ilusión. Esperamos que estuvieran a la altura del partido de inicio de temporada. Enhorabuena por esa primera victoria, ¡y mucha suerte en todo lo que viene!", concluyen. Cabe destacar que uno de los gemelos estuvo vinculado con el club de la ciudad. Nicolás Betés llegó a jugar en la cantera del Real Zaragoza hasta edad juvenil coincidiendo con jugadores como Francho Serrano, Juan Sebastián, Iván Azón o Marcos Cuenca.

De esta forma, el establecimiento empieza a ser conocido en la ciudad sin ni siquiera haber dicho dónde subirán la persiana. Todo esto está creando una gran expectación para cuando los hermanos Betés decidan anunciar el primer día en el que Tortillas Betés pasará a la acción de forma oficial y para toda la ciudad de Zaragoza.