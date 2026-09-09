Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Informe PISAGonzalo García de VitoriaResidencia estudiantes ZaragozaReal ZaragozaRdeRumbaDavid Broncano Aragón
instagramlinkedin

Las tortillas que se cuelan en el palco del Real Zaragoza antes de abrir su restaurante en la ciudad: "Nuestras tortillas jugaron su primer partido"

El proyecto de los gemelos Betés, especializado en tortillas de patata, prepara su llegada a Zaragoza este mes de septiembre tras presentar sus cuatro variedades en el palco VIP del Ibercaja Estadio.

Las tortillas que se han colado en el partido del Real Zaragoza

Las tortillas que se han colado en el partido del Real Zaragoza / Redes Sociales

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Alloza

Zaragoza

Los inicios pueden ser duros. Por eso, es importante empezar a hacerse un nombre en Zaragoza antes siquiera de abrir un negocio. Eso es lo que está haciendo Tortillas Betés, la nueva propuesta gastronómica que llegará este mes a la ciudad. Para subir los ánimos sobre su llegada han llevado sus productos al último partido del Real Zaragoza.

Tortillas Betés, es el proyecto de los gemelos Betés. Un restaurante especializado en tortillas de patatas que llega a Zaragoza durante este mes de septiembre. Del negocio se han ido conociendo cada vez más detalles, pero todavía se desconoce su ubicación y el día exacto de apertura.

Las tortillas que ofrecerá Tortillas Betés

Lo que sí que se conoce son los tipos de tortilla que van a ofrecer. La Mari, la original de patata; la Tartufano, con trufa y parmesano; la Mallorquina, con sobrasada de primera, miel y brie y la Campera, como la original, pero con un toque perfecto de pimiento rojo y pimiento verde.

Su última novedad ocurrió el pasado fin de semana donde las tortillas de los hermanos llegaron hasta el Ibercaja Estadio. En la zona VIP del campo durante el partido entre el Real Zaragoza y el Antequera. "Este sábado nuestras tortillas jugaron su primer partido… y no precisamente desde la grada", dice su publicación en redes sociales.

Su experiencia en el palco del Real Zaragoza

"Nos fuimos hasta el palco VIP del Real Zaragoza para que probaran nuestras cuatro tipos de tortilla y acompañarles en este arranque tan especial", continúa. En las fotos vemos cómo los propios hermanos se encargaban de cortar y ofrecer las tortillas a todo aquel que se acercaba a su stand. Además, también pudieron disfrutar del encuentro y de la primera victoria del Real Zaragoza de la temporada.

"Siendo maños, ver a Tortillas Betés por allí nos hizo especial ilusión. Esperamos que estuvieran a la altura del partido de inicio de temporada. Enhorabuena por esa primera victoria, ¡y mucha suerte en todo lo que viene!", concluyen. Cabe destacar que uno de los gemelos estuvo vinculado con el club de la ciudad. Nicolás Betés llegó a jugar en la cantera del Real Zaragoza hasta edad juvenil coincidiendo con jugadores como Francho Serrano, Juan Sebastián, Iván Azón o Marcos Cuenca.

Noticias relacionadas y más

De esta forma, el establecimiento empieza a ser conocido en la ciudad sin ni siquiera haber dicho dónde subirán la persiana. Todo esto está creando una gran expectación para cuando los hermanos Betés decidan anunciar el primer día en el que Tortillas Betés pasará a la acción de forma oficial y para toda la ciudad de Zaragoza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mejor colegio público de Zaragoza está en uno de los barrios más populares de la capital: una metodología adaptada y un 'proyecto transformador
  2. El Gobierno de Aragón elimina el programa de lengua árabe y cultura marroquí en diez colegios por el pacto PP-Vox
  3. El refugio de Jesús Cintora en Zaragoza: un precioso municipio que le marcó la adolescencia
  4. El refugio de Jesús Calleja está en el Pirineo aragonés: una estación internacional y un pueblo fronterizo
  5. Una nueva Romareda ¿a medida?: el pago de ocho millones al Real Zaragoza aviva el debate
  6. El calor tiene las horas contadas en Zaragoza: la entrada de aire polar propiciará una caída brusca de las temperaturas
  7. Continúa el goteo de colegios que no harán extraescolares en Aragón tras el caso del IES Ítaca: nuevos centros se suman a la lista
  8. La vigilancia y las multas aplacan las acampadas ilegales en Anayet pero llegan las denuncias a Ordesa

Las tortillas que se cuelan en el palco del Real Zaragoza antes de abrir su restaurante en la ciudad: "Nuestras tortillas jugaron su primer partido"

Zaragoza busca recambio para el tren turístico calcinado en el Galacho de Juslibol: no hay alternativas en el mercado

Zaragoza busca recambio para el tren turístico calcinado en el Galacho de Juslibol: no hay alternativas en el mercado

EN VÍDEO | Arde el tren turístico de los Galachos de Juslibol de Zaragoza

EN VÍDEO | Arde el tren turístico de los Galachos de Juslibol de Zaragoza

El festival de las 'linternas flotantes' llega a Zaragoza: así será el evento que ha cautivado a 500.000 personas en 50 ciudades del mundo

El festival de las 'linternas flotantes' llega a Zaragoza: así será el evento que ha cautivado a 500.000 personas en 50 ciudades del mundo

El PP sigue sin hacer público el contrato entre la Nueva Romareda y el Zaragoza tras transferir al club 8 millones de euros: "Hay partes confidenciales"

El PP sigue sin hacer público el contrato entre la Nueva Romareda y el Zaragoza tras transferir al club 8 millones de euros: "Hay partes confidenciales"

Natalia Chueca anuncia los destinatarios de la Medalla de Oro de la ciudad que se entregará en Pilares

Natalia Chueca anuncia los destinatarios de la Medalla de Oro de la ciudad que se entregará en Pilares

Torrero aborda el impacto del centro de datos de Microsoft en Puerto Venecia tras presentar más de 400 alegaciones

Torrero aborda el impacto del centro de datos de Microsoft en Puerto Venecia tras presentar más de 400 alegaciones

Zaragoza arremete contra el 'Idealista' de Sánchez: "No hay ni una sola vivienda pública del Estado en la ciudad"

Zaragoza arremete contra el 'Idealista' de Sánchez: "No hay ni una sola vivienda pública del Estado en la ciudad"
Tracking Pixel Contents