El barrio de Zaragoza en el que no hay oferta de vivienda: "La demanda es brutal, los pisos no salen ni a las plataformas"

El barrio del Actur se enfrenta a la compleja misión de acoger su tercera transformación (después de su propia construcción y la Expo de 2008) con una oferta de vivienda absolutamente estrangulada. No hay prácticamente suelos en los que construir nuevos pisos y la llegada de proyectos tractores como el Distrito Aragonés de Tecnología (DAT) Alierta y la Agencia de Salud Pública van a presionar la disponibilidad inmobiliaria de un distrito del que pocos vecinos quieren salir por su alta calidad de vida. "La demanda es brutal, hay muchísima gente que está buscando piso", coinciden los expertos inmobiliarios consultados por este diario.

Aunque las primeras promociones del gran ensanche de la margen izquierda llegaron en los años 80, la gran evolución del barrio se produjo en los años posteriores. "Los vecinos llegaron muy jóvenes y han permanecido en el barrio por la disponibilidad de servicios y las facilidades que da el tranvía. Cuando conversamos con ellos, las dudas son siempre entre reformar o desplazarse a otra vivienda siempre dentro de los márgenes del barrio", señala Fernando Moya, franquiciado de Tecnocasa Actur. "Es un barrio de entrada, y solo para el que puede, pero no de salida", explica.

El emblemático edificio Kasan del Actur. / Laura Trives

"El cliente más habitual que busca un piso en el Actur es una familia, destacando su interés por las buenas comunicaciones y en especial el tranvía. Algunos, por ejemplo, buscan solo urbanizaciones con piscina. Y luego hay otro tipo de clientes que ya viven en el Actur pero no quieren salir del barrio, sino simplemente dar un salto a una vivienda con más habitaciones", explica Angélica Sancho, agente inmobiliaria de Landa Propiedades.

El barrio va a registrar un nuevo impulso de su actividad con dos grandes proyectos. Por un lado, el parque tecnológico DAT Alierta será el lugar de trabajo para varios miles de trabajadores cualificados cuyas empresas van a instalarse allí. Además, la reciente adjudicación de la Agencia de Salud Pública, que se instalará en el Pabellón de Aragón de la Expo, también traerá una plantilla de 300 trabajadores cuando funcione a pleno rendimiento.

La cuestió n es que no hay muchas formas de ampliar la capacidad inmobiliaria de un barrio que parece haber culminado su expansión. El Gobierno de Aragón está construyendo 220 viviendas públicas de alquiler asequible en la avenida María Zambrano, junto a la sede de la CARTV, mientras que las residencias Bravo! (para estudiantes de todo tipo) y Aloha Pirineos (para jóvenes menores de 30 años) aportarán, respectivamente, 676 camas y 376 estudios a la oferta del barrio. "El problema es que no hay suelos donde levantar nuevas viviendas. Solo hay dos o tres, cuyos propietarios no tienen proyectados nuevos desarrollos en el corto plazo", explica Fernando Moya, citando, por ejemplo, el solar de Ebrosa en la avenida Gertrudis Gómez de Avellaneda.

Claro está, la escasa oferta tiene su traducción directa en el precio. "Cuesta muchísimo en el Actur por debajo del 300.000 euros. Nosotros, ahora mismo, tenemos una lista de 60 clientes que buscan un piso en el barrio. Y se los quitan de las manos. Hay muchos que contratan el servicio de personal shopper para que, cuando hay alguien que deja un piso, no se publique en las plataformas", señala la agente de Landa Propiedades.

Los usuarios del tranvía de Zaragoza puntúan el servicio con un notable alto. / Jaime Galindo.

Confirma la cifra el franquiciado de Tecnocasa Actur, que "hace años" que las viviendas en el barrio superaron la citada barrera, que se ha mantenido al alza desde el covid. "Bien es cierto que son pisos bastante grandes, de 90 o 100 metros cuadrados, que es precisamente lo que buscan las familias para tener más habitaciones", cita Fernando Moya.