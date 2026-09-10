Chueca se reúne con la oposición con todas las miradas puestas en Vox y los presupuestos para Zaragoza

Último curso de la legislatura de Natalia Chueca en Zaragoza y, un año más, todas las miradas vuelven a apuntar a la postura de Vox. De ella dependerá, en buena medida, la marcha de un final de 2026 y un principio de un 2027 preelectoral, con el 23 de mayo como fecha marcada en rojo en el calendario. Como es tradición, la alcaldesa recibe este jueves en su despacho a los partidos de la oposición, de mayor a menor representación, con la socialista Lola Ranera abriendo el turno y la portavoz de ZeC, Elena Tomás, cerrándolo. Pero será del encuentro con Eva Torres (Vox) del que podrán extraerse más conclusiones, teniendo en cuenta que los de Abascal han sido la muleta de los populares para sacar adelante todas las cuentas municipales desde 2019, cuando gobernaba Jorge Azcón con Ciudadanos, en una tendencia que se ha mantenido en los tres últimos cursos con Chueca.

Aunque, sin duda, este es el más especial de todos. La salida de Julio Calvo de Vox, partido del que se ha dado de baja por discrepancias con el rumbo que está tomando la formación de extrema derecha, dio paso a una situación más delicada, ya que su sustituta, Marisa Gaspar, tomó posesión del acta de concejala sin formar parte del partio, del que también se ha dado de baja por motivos similares a los de Calvo. Esto supone que Chueca podría sacar adelante los presupuestos con el 'sí' de la tránsfuga de Vox, a la que no recibirá este jueves al no ser portavoz pero con la que tiene previsto reunirse en los próximos días.

La primera en pasar por Alcaldía ha sido la líder del principal partido de la oposición, la socialista Lola Ranera, quien ha presentado un plan con cuatro medidas "urgentes": transporte público gratuito mientras duren las afecciones por las obras, las cuales están marcando el final de la legislatura; la no subida de las tasas municipales que el PP ya ha planteado en el proyecto de ordenanzas fiscales; un plan de choque de limpieza para todos los barrios; y centros educativos "preparados para el siglo XXI", con la vista puesta en cuestiones como la climatización de las aulas.

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Como primera valoración, no obstante, Ranerra ha afirmado qeu Chueca "desconoce la realidad del día a día de los zaragozanos". "Su falta de planificación, su soberbia y su tacticismo con el único objetivo de cortar cintas al año que viene han conseguido tener la ciudad como un queso gruyere", ha valorado la portavoz socialista, que ha asegurado que la ciudad está sumida en un "caos".