La compañía Urbaser instalará en el PTR de Zaragoza un centro de reciclaje de baterías

La firma Urbaser ha anunciado este jueves que instalará en Zaragoza una planta de reciclaje de baterías de litio de todo tipo, que podrá tratar hasta 36.000 toneladas anuales, lo que la convertirá en la de mayor capacidad de la península ibérica.

Según ha informado en un comunicado la compañía, Urbaser presentó hace varias semanas la solicitud para la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para este proyecto, que superará en capacidad a su predecesora, la de Cubillos del Sil (León) y que se ubicará en el polígono PTR López Soriano de la capital aragonesa.

La instalación incorporará una ampliación de los códigos LER autorizados, que permitirá tratar todas las químicas de pilas y acumuladores del mercado, incluyendo todo tipo de baterías de Li-ion.

Además, la firma ya trabaja en la fase de ingeniería para su siguiente planta de reciclaje, que estará ubicada en Castilla-La Mancha, al mismo tiempo que ha iniciado la búsqueda activa de terrenos para extender su huella operativa directa en Portugal.

Con este movimiento, Urbaser se posiciona como la primera compañía en la Península Ibérica preparada para absorber la creciente demanda derivada del vehículo eléctrico, cuya penetración se ha acelerado en la primera mitad de 2026, y de la electrificación de la economía.

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Históricamente, España ha carecido de capacidad industrial para el tratamiento de baterías de litio, obligando a gestionar estos residuos por vía transfronteriza. Al adelantarse en la obtención de permisos y en el despliegue de infraestructura propia, Urbaser ofrece la primera alternativa nacional de tratamiento integral de estos residuos.