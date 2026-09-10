La izquierda ya se mueve para las elecciones municipales en Zaragoza: Ranera no se descarta en el PSOE y ZeC apuesta por el frente común

El 23 de mayo de 2027 está a la vuelta de la esquina y las distintas formaciones políticas comienzan a mover las fichas para presentar a sus respectivos candidatos a la Alcaldía de Zaragoza. Pero lo cierto es que, a poco más de ocho meses de las elecciones municipales, tan solo la alcaldesa Natalia Chueca ha sido ratificada por su formación, el PP, como candidata. En Vox aseguran que todavía no piensan en ello, aunque será Madrid quien decida, y las incógnitas principales están en la bancada de la izquierda. Ahí, la actual líder de la oposición, Lola Ranera, no se descarta para repetir en el PSOE, mientras que Zaragoza en Común apuesta por un frente amplio que aúne a todo el espectro a la izquierda de los socialistas.

En el caso de Ranera, a apenas un mes y medio de que se abra el proceso de primarias en las principales ciudades de Aragón (además de la capital aragonesa también debe iniciarse en Huesca, Teruel y Calatayud), la actual portavoz socialista no ha descartado presentarse. "Estoy a disposición del partido y de sus afiliados y afiliadas. Tendremos al mejor candidato o a la mejor candidata para ganar a la derecha y a la ultraderecha", ha dicho, para después subrayar que "valoraremos en su momento" la posibilidad de ser nuevamente la alternativa.

Ranera ha aprovechado para sacar pecho frente al PP, asegurando que en el PSOE "habrá un proceso de primarias". "No funcionamos como ellos, que de la noche a la mañana nos enteramos que había sido elegida Chueca como candidata, seguramente a dedo por el propio Feijóo", ha esgrimido. Además de Ranera, otras voces apuntan a perfiles como el de Fernando Beltrán, delegado del Gobierno en Aragón, mientras que Pilar Alegría anticipó en una entrevista con este diario que no se posicionaría.

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Mientras, en la izquierda, la líder de ZeC en el consistorio, Elena Tomás, ha asegurado que ya han comenzado a hablar con otras formaciones y ha defendido que desde su formación siempre están "abiertos a ir en coalición". Se refiere ahí tanto a Podemos, con quien han rivalizado desde 2019, como a Chunta Aragonesista. El programa, recuerda Tomás, es "muy parecido", aunque la portavoz de la izquierda municipalista ha introducido un matiz: "Obviamente, no voy a ser una ilusa. Vemos las encuestas, lo que le dan a CHA, y veo muy complicado que renuncie a su propia línea con las encuestas a favor. Pero nuestra intención siempre ha sido ir unidos".