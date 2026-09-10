Todo listo para la tercera edición de la Fiesta de Los Barrios en Zaragoza: esta es la programación completa

La Fiesta de los Barrios celebrará el próximo sábado 19 de septiembre su tercera edición con una jornada de música, homenajes y reivindicación en el parque de La Paz, en el distrito de Torrero-La Paz. La cita está organizada por la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y cuenta con la colaboración de la Junta Municipal de Torrero y el consistorio.

La programación arrancará a las 18.00 horas con IxeYa, formación que dará el pistoletazo de salida a una tarde concebida como un encuentro entre vecinos y colectivos de los diferentes barrios de la ciudad. A las 19.00 horas tomará el relevo Salvador Gabarre ‘El Chapi’, antes de uno de los momentos centrales de la jornada: a las 20.00 horas tendrá lugar el acto ‘Homenajes Orgullo de Barrio’, dedicado a reconocer el papel del movimiento vecinal.

La música regresará a las 20.30 horas con Jambass, mientras que a las 21.30 será el turno de Bladimir Ros. La programación se prolongará durante la noche y, a partir de las 22.30 horas, Sabotage y Salsa en el Solar pondrán el cierre musical a la tercera Fiesta de los Barrios.

La celebración se enmarca además en un fin de semana especialmente vinculado al movimiento vecinal de Torrero-La Paz. Al día siguiente, domingo 20 de septiembre, está prevista la 44ª Bajada del Canal, una de las citas reivindicativas más veteranas de Zaragoza, que este año volverá a reclamar la recuperación de las riberas del Canal Imperial como espacio verde y refugio climático para los barrios de Torrero, La Paz y San José.

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Con esta tercera edición, la FABZ consolida la Fiesta de los Barrios como otro de los encuentros del calendario popular zaragozano, combinando el carácter festivo con el reconocimiento al tejido asociativo y a quienes trabajan por sus barrios. El parque de La Paz se convertirá así durante la tarde y la noche del sábado en punto de encuentro para celebrar el orgullo de pertenencia y la fuerza del movimiento vecinal.