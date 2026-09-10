Llenazo en Torrero contra el centro de datos de Microsoft en Zaragoza: "Hacen lo que quieren"

La charla organizada por la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia y el colectivo No es sequía, es saqueo contra la implantación de los centros de datos en Aragón, y más concretamente contra el que plantea Microsoft en Zaragoza (Puerto Venecia) ha demostrado su gran poder de convocatoria. 250 personas han completado el aforo del Cine Venecia y otro centenar, según la organización, se ha quedado a las puertas, sin poder entrar por el aforo completo. Todo, después de presentar más de 400 alegaciones al proyecto.

"Están haciendo lo que quieren", denunciaba uno de los integrantes de la plataforma, Javier Pascual, antes del comienzo de un coloquio que ha contado con la participación de Pedro Arrojo, Jesús García Usón, Cristina García y la representante de la plataforma convocante, Gracia Gómez, y ha sido moderado por el periodista Juanjo Hernández. "El objetivo es informar a la ciudadanía", afirmaba Pascual.

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En ese sentido, la Bajada del Canal del próximo domingo 20 de septiembre tendrá en la postura contra los centros de datos una de sus principales reivindicaciones. Asimismo, la plataforma ha convocado una andada el próximo día 27 desde la plaza de las Canteras hasta la ubicación donde Microsoft levantará su campus tecnológico, en Puerto Venecia, y no se descarta una convocatoria conjunta, en otra jornada, para realizar andadas simultáneas hacia los 'data centers' proyectados tanto en Zaragoza como en su entorno metropolitano.