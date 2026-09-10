Un emblemático local del centro de Zaragoza encuentra un nuevo dueño: de panadería a clínica dental

La rotación de los negocios en Zaragoza, y sobre todo en el centro, es muy grande. Muchos negocios cierran, llegan otros, ocupan su espacio con una propuesta renovada y al cabo de un tiempo también bajan la persiana. Conseguir establecerse es uno de los grandes desafíos de las nuevas aperturas.

Es el caso del local situado en la calle Mariano Lagasca, número 17, haciendo esquina con la calle Arzobispo Domenech. Allí, el espacio llevaba bastante tiempo sin desarrollarse ninguna actividad desde el cierre de la panadería Masa Madre que se encontraba en el lugar.

La panadería era un establecimiento con una clientela bastante asentada y con cierta reputación. Ofrecían panes y más repostería, ambos realizados de forma artesanal. Su forma de trabajar era a partir de ingredientes básicos de primera calidad para la elaboración de recetas tradicionales que recuperan y promueven los panes naturales de larga fermentación. Sin embargo, hace unos años tuvo que bajar la persiana por razones desconocidas.

La llegada de Lagasca Dental

Ahora, en el local que estaba disponible va a establecerse una clínica dental. Se trata de Lagasca Dental, una propuesta de higiene sanitaria que, según cuentan en su página web, abrirá el 21 de septiembre. "Estamos terminando los últimos detalles para abrir nuestras puertas", dicen. "Muy pronto, Lagasca Dental estará en Zaragoza para ofrecerte una odontología honesta, precisa y contemporánea", continúa su presentación.

Esquina en la que se va a ubicar la nueva clínica dental / El Periódico de Aragón

Por el momento, ofrecen hacer la reserva para tener una primera visita, para ello hay que rellenar un cuestionario en su web. Además, disponen de número de teléfono, correo e incluso móvil para escribirles por WhatsApp ante cualquier duda o incertidumbre que pueda surgir.

Así, el negocio ultima los detalles para la inauguración. Ya se puede ver como la fachada de lo que ahora será una clínica ha cambiado por completo respecto a su antiguo negocio, la panadería Masa Madre.

Otro cierre

La zona ha tenido varios cambios y todos oscilan hacia el sector servicios. Las últimas aperturas han sido un centro de entrenamiento, una clínica capilar y una cafetería. Prueba de ello, es el local de justo en frente. En verano de 2025 era otro el negocio que bajaba la persiana. En este caso, sí que es uno con algo más de estabilidad. La zapatería Superzapa. Una tienda de calzado que abrió en 2016 y que llegó a tener dos tiendas en la capital aragonesa. Su otra tienda estaba en el paseo de Las Damas.

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El interior del local, todavía en obras / El Periódico de Aragón

En una entrevista realizada por este medio, el propietario de Superzapa, Luis Rodrigo, explicaba que por el auge de la venta online y el comercio low cost "resultaba complicado competir". "La venta de productos en la calle está muerta, todo se mueve a través de internet y las redes sociales, pero es lo que demanda el consumidor", se resignaba Rodrigo.