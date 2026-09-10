Lola Ranera no descarta presentarse a las primarias del PSOE para las elecciones municipales de Zaragoza: "Estoy a disposición del partido"

Apenas queda un mes y medio para que se abra el proceso de primarias en el PSOE para las elecciones municipales en las cuatro principales ciudades de Aragón (Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud) y las incógnitas siguen más vigentes que nunca. Sobre todo, en la capital aragonesa, donde la actual portavoz, Lola Ranera, no ha descartado la posibilidad de presentarse para intentar arrebatar la Alcaldía a Natalia Chueca el próximo 23 de mayo. "Estoy a disposición del partido y de sus afiliados y afiliadas. Tendremos al mejor candidato o a la mejor candidata para ganar a la derecha y a la ultraderecha", ha dicho, para después subrayar que "valoraremos en su momento" la posibilidad de ser nuevamente la alternativa.

Ranera ha aprovechado para sacar pecho frente al PP, asegurando que en el PSOE "habrá un proceso de primarias". "No funcionamos como el PP, que de la noche a la mañana nos enteramos que había sido elegida Chueca como candidata, seguramente a dedo por el propio Feijóo", ha esgrimido, para después defender los "procesos democráticos" en el PSOE. "Somos una alternativa de Gobierno. Pensamos en la ciudadanía y no en nuestros propios intereses", ha sentenciado, para después acusar a los populares de gobernar con "amiguismos, oscurantismos y falta de transparencia".

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En cualquier caso, todavía no hay nada claro en torno al proceso que empezará en breves para determinar quien rivalizará con Chueca por el bastón de mando. Además de los nombres de Ranera, otras voces apuntan a perfiles como el de Fernando Beltrán, mientras que Pilar Alegría, la secretaria general del PSOE Aragón, anticipó en una entrevista con este diario que no se posicionaría en el proceso.