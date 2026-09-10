El Parque de Atracciones de Zaragoza solo reabrirá para eventos y la OktoberFest de Pilares no está asegurada

El culebrón del Parque de Atracciones de Zaragoza sigue sin resolverse. Los términos del acuerdo que han alcanzado el grupo argentino Fenix Entertainment y la administración concursal del actual gestor siguen intactos, pero el visto bueno judicial no llegará hasta finales de mes. Eso, si no hay alegaciones por parte de algún acreedor a una oferta que, como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, asciende a 1,4 millones: 700.000 euros por las atracciones propiedad de Jesús Morte y por sus activos en el complejo (mobiliario, cocinas, etc.), una inversión de más de 300.000 euros para su puesta a punto y otros 400.000 por la subrogación de la plantilla, en erte hasta el 30 de septiembre. Pero la reapertura para esta temporada es, por los tiempos que se manejan ahora, cada vez más complicada.

Si finalmente el complejo de ocio logra desatascar su situación, la intención de la nueva concesionaria, Moncayo Leisure, es que sea solo para eventos. El primero, la OktoberFest de Pilares, uno de los más rentables. Pero el grupo argentino Fenix, que se va a hacer también con el 20% que tenía Morte, antes de quebrar, dentro de Moncayo Leisure para gestionar el parque en solitario, no va a recepcionar las llaves del complejo hasta que el juzgado dé su visto bueno. Por lo que, en función de la celeridad de esto último, la Fiesta de la Cerveza se celebrará o no. Aunque, por si acaso, Moncayo ya ha trasladado por escrito una petición formal al consistorio para poder llevarla a cabo.

Lo que sí está prácticamente descartado es que el público pueda acceder nuevamente a las históricas atracciones, muy deterioradas. La idea de Fenix era poder habilitar en torno al 50% en octubre y noviembre, pero la dilatación del proceso judicial hace que ya sea inviable. Si acaso, subrayan algunas fuentes, podrían ponerse a disposición de los zaragozanos una o dos atracciones, pero de forma simbólica para complementar dichos eventos.

Estado actual del Parque de Atracciones de Zaragoza. / Pablo Ibáñez

En ese sentido, los distintos acreedores de la antigua gestora, Parque de Atracciones de Zaragoza SA (PAZ), disponen de 15 días hábiles para mostrar su conformidad ante una oferta que cubre mínimamente las deudas de Morte, que superaban los ocho millones de euros. Es decir, hasta el próximo 30 de septiembre. Si no las hay, el juzgado de lo Mercantil aprobará la operación y el complejo cambiará de manos, de forma oficial, más de 50 años después.

Inversión de 15 millones

Los siguientes pasos a seguir, se reabra o no esta temporada (que concluyó el pasado 6 de junio con las últimas comuniones programadas, sin estar al 100% en ningún momento), sí están más definidos. La nueva concesionaria, Moncayo Leisure, ya con Fenix como única administradora, deberá presentar el nuevo diseño del Parque de Atracciones antes de que acabe el año.

De esta forma, empezarán las obras, con una inversión de 15 millones en el próximo lustro para renovar el complejo de ocio. A su vez, el consistorio invertirá más de cuatro millones en la mejora de los accesos y la ampliación de la superficie del parque, que ganará cinco hectáreas a los Pinares de Venecia. Sea como fuere, en marzo de 2027 el recinto reabrirá con relativa normalidad, aunque deberá convivir con las obras.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, como informó este periódico, la nueva adjudicataria ha contratado una empresa de seguridad privada para evitar que se vandalice el interior del Parque de Atracciones, ya de por sí muy deteriorado por su abandono en los últimos meses.