Vía libre definitiva a la construcción de 14 viviendas de lujo junto a una de las iglesias más emblemáticas de Zaragoza

Las intenciones de la promotora eran haber empezado estas obras mucho antes, pero finalmente será este jueves cuando el consejo de Gerencia de Urbanismo de Zaragoza dé luz verde al proyecto de ejecución de las 14 viviendas de lujo que se levantarán sobre las naves ya derribadas del antiguo Garage (sic) Aragón, a la altura del número 23 del paseo La Mina y justo al lado de la iglesia de San Miguel, una de las más emblemáticas del centro de la capital aragonesa.

El nuevo edificio, que conservará e integrará la fachada del antiguo Garage Aragón, debería haber comenzado su construcción hace ya bastantes meses tal y como la promotora manifestó. Con la venta ya lanzada esta se paralizó y es ahora cuando este proyecto de Promociones Urbanas Pórtico SL y que comercializa el Grupo Tabuenca cuenta con todos los avales administrativos para seguir adelante después de que hace ya un tiempo se procediera al derribo de las naves, algo que no estuvo exento de polémica.

En su día, entidades patrimonialistas como Apudepa ya protestaron por la desaparición de las naves de un Garage que formaban ya parte del paisaje urbano de la capital aragonesa. "El Garaje Aragón como trampantojo, perdemos toda la nave del edificio de servicios dedicados al motor. El patrimonio por los suelos y el feísmo institucionalizado. De los restos arqueológicos excavados hace tres años seguimos sin noticias pero ahí se construye...", lamentaron en su perfil de X cuando se desveló cómo se integraría la fachada del paseo La Mina que se ha tenido que conservar del antiguo taller.

Aspecto de las zonas comunes del nuevo edificio. / GRUPO TABUENCA

Pero no solo el antiguo garaje (que abrió sus puertas en los años 50 del siglo pasado) ha supuesto un reto a la hora de sortear a los patrimonialistas y la normativa vigente en este campo, sino también el entorno en el que se levantará este nuevo edificio, que se junta con la trasera de la iglesia de San Miguel de los Navarros, un templo cuya figura el ayuntamiento busca resaltar con la reforma de la plaza homónima mientras por detrás se levantará un inmueble de siete plantas más cubierta con piscina. Todo en un entorno BIC.

Es precisamente por la ubicación del edificio que el proyecto de ejecución de las obras ha tenido que contar con la supervisión de la comisión provincial de patrimonio, un órgano que ha dado su visto bueno a las obras con mínimas salvedades. Entre otras cosas, por ejemplo, la comisión ha exigido que los armarios, registros, rejillas y tomas de admisión de aire visibles estén "integrados" en la fachada. Asimismo, en su informe recuerda que "será obligatorio llevar a cabo control y seguimiento arqueológico permanente durante los movimientos de tierras, excavaciones, ejeción de pantallas, cimentaciones y demás actuaciones que afecten al subsuelo". La promotora obtuvo el 'ok' definitivo de Patrimonio el pasado 23 de julio.

Así se encontraba el solar de las antiguas naves de Garaje Aragón, hace unos meses. / PABLO IBÁÑEZ

Así, con todo ya en orden, ya existe vía libre administrativa para construir en el corazón de Zaragoza un edificio de 14 pisos que, cuando se inició su venta hace un tiempo, partían de unos precios cercanos al medio millón de euros. El bloque tendrá siete plantas más la terraza superior con piscina y un local en planta baja. Los pisos serán de entre 1 y 4 dormitorios y contarán con trastero, plazas de aparcamiento y espacios comunes. "Su proyecto ha seguido los más altos patrones de calidad y diseño, utilizando excelentes materiales, instalaciones y equipamientos, tanto en interiores, como en exteriores. Todo ello para hacer que se cumpla tu deseo de vivir y disfrutar de un auténtico hogar de primer nivel", dicen desde el Grupo Tabuenca en la página web de la promoción, denominada Paseo La Mina 23.

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"Con el proyecto en su conjunto haremos realidad la implantación de un moderno y elegante edificio junto a un nuevo espacio público de comunicación peatonal entre el paseo de la Mina y la calle Miguel Allué Salvador, creando así la gran renovación y mejora del entorno de un importante Bien de Interés Cultural para la ciudad", defienden desde la promotora en su web. Y es que con la ejecución del proyecto se abrirá una vía de paso que conectará estas dos vías. El Garage Aragón, escrito con G y no con J, tal y como constaba y consta escrito en la fachada de este negocio que se ha conservado, cerró sus puertas en el año 2015.