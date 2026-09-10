Viajar en tren desde Zaragoza puede tener premio: así puedes conseguir entradas para Shakira en Madrid

A partir del 16 de septiembre, OUIGO abrirá la venta oficial de billetes para viajar entre el 13 de diciembre de 2026 y el 1 de agosto de 2027. La apertura de ventas llega acompañada de una promoción relacionada con Shakira y su residencia LMYNL en Madrid, de la que la compañía ferroviaria es tren oficial.

Los viajeros que compren un billete de OUIGO entre el 15 y el 23 de septiembre recibirán por correo electrónico información sobre las experiencias especiales que la compañía ha preparado en torno a la residencia de la artista colombiana en Madrid.

Entre estas experiencias, según explica OUIGO, se contempla la posibilidad de asistir a uno de los conciertos de los días 9, 10 y 11 de octubre junto a un acompañante, además del desplazamiento en OUIGO hasta Madrid en caso de necesitarlo.

Billetes disponibles desde el 16 de septiembre

Aunque los billetes estén disponibles a partir del 16 de septiembre, los usuarios de la app de la empresa tendrán acceso anticipado un día antes. De esta forma, podrán buscar con antelación viajes para Navidad, Semana Santa, puentes y las vacaciones de verano de 2027.

La compañía mantiene además su política de precios económicos, con billetes desde 9 euros en la mayoría de sus rutas y desde 19 euros para viajar entre Madrid y Barcelona. El precio final, eso sí, dependerá de la fecha, el horario y la disponibilidad.

La promoción con Shakira

OUIGO se ha convertido en el tren oficial de la residencia LMYNL de Shakira en Madrid. Como parte de esta colaboración, los viajeros que compren sus billetes entre el 15 y el 23 de septiembre podrán acceder a información sobre las experiencias especiales preparadas por la compañía.

Después de realizar la compra, se enviará un correo electrónico con los detalles para participar. La experiencia está vinculada a los conciertos de Shakira previstos para los días 9, 10 y 11 de octubre en Madrid y puede incluir la asistencia al concierto elegido para dos personas y, cuando sea necesario, el desplazamiento hasta la capital en tren OUIGO.

Por tanto, quienes estén pensando en viajar desde Zaragoza a Madrid para disfrutar de la residencia de la artista tienen una oportunidad para consultar las condiciones de esta promoción coincidiendo con la apertura de la nueva temporada de venta de billetes.

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Además de Zaragoza y Barcelona, OUIGO conecta Madrid con ciudades como Valencia, Alicante, Murcia, Valladolid, Sevilla y Málaga, entre otros destinos. La compañía también ofrece servicios adicionales como OUIGO FULL, que permite añadir equipaje, elegir asientos XL y disponer de mayor flexibilidad para cambios y cancelaciones, así como acceso a su plataforma de entretenimiento OUIFUN.