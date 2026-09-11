¿Fin a los atascos?: El tráfico de Zaragoza se aliviará la próxima semana con la reapertura del giro en María Agustín

Ha sido (y sigue siendo) uno de los puntos más críticos para el tráfico de Zaragoza durante el verano, pero a partir de la próxima semana los conductores que circulan por el centro de la capital aragonesa podrán respirar algo más aliviados gracias a la reapertura del giro desde el paseo María Agustín hacia Escrivá de Balaguer. Así lo ha anunciado este viernes el concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, que ha hecho un repaso sobre las afecciones que las obras provocarán durante los próximos días, una de las cuestiones principales que van a marcar el devenir del último curso de la legislatura de Natalia Chueca.

De hecho, en el consistorio preocupan especialmente las molestias a los vecinos y, en el caso del Portillo, se ha trabajado durante las últimas semanas con la contrata (la UTE formada por Acciona y MLN) para poder habilitar cuanto antes este giro, que conecta una de las principales arterias del centro zaragozano con los barrios de La Almozara y Delicias, especialmente con la estación intermodal.

Y es que la reurbanización del triángulo del Portillo, que no solo afecta al futuro parque sino que alcanza a buena parte de las calles colindantes (cuestión agravada por los trabajos simultáneos en la avenida Valencia), lleva provocando afecciones al tráfico, especialmente en Anselmo Clavé, desde hace meses. El consistorio aprovechó el verano, cuando el tránsito de coches disminuye, para cortar el citado giro hacia Escrivá de Balaguer, dejando imágenes de grandes atascos en el paseo María Agustín que se habían incrementado con la vuelta al cole.

Atascos en el paseo María Agustín de Zaragoza por las obras, esta semana. / Pablo Ibáñez

En cualquier caso, la próxima semana van a ejecutarse los trabajos finales de intersección, señalización, pintura y reprogramación de los semáforos para que el 16 o el 17 de septiembre se habilite nuevamente esa trayectoria, que ha provocado que buses y taxis tuviesen que bajar varios metros hasta un giro exclusivo para ellos que se habilitó en el cruce de Conde Aranda con la avenida Navarra. El resto de vehículos estaban obligados a seguir hasta plaza Europa, con lo cual esta decisión permitirá aliviar en gran medida el tráfico en uno de los puntos más sensibles de la ciudad.

Inicio en Doctor Iranzo

Pero la piqueta no se detiene y el próximo lunes alcanzará la calle Doctor Iranzo, en Las Fuentes, que se reformará integralmente. Unos trabajos que se ejecutarán en dos fases y que, según el ayuntamiento, no conllevarán grandes afecciones al bus urbano, aunque sí alterará la movilidad tanto en esta vía como en Cardenal Cisneros y Batalla de Lepanto.

Afecciones a la movilidad en el entorno de la calle Doctor Iranzo, a partir de este lunes. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

La primera fase afectará al tramo comprendido entre Cardenal Cisneros y Compromiso de Caspe, con cambios en la línea 44 que, en dirección hacia la estación Miraflores, atravesará Las Fuentes por Fray Luis Urbano en lugar de por Doctor Iranzo. No obstante, las obras obligarán a modificar la movilidad entorno a esta zona. Se verá afectada la calle de Cardenal Cisneros, que pasará a terminar en fondo de saco con doble sentido, y la calle de Batalla de Lepanto no podrá atravesarse en toda su longitud porque estará cortada en la intersección con Doctor Iranzo.

Averías que afectan a dos hospitales

En cuanto a otras afecciones causadas por circunstancias sobrevenidas, el Ayuntamiento de Zaragoza ha informado de que las brigadas de Conservación de Infraestructuras han finalizado las labores de renovación de una tubería que este verano sufrió una rotura en el Camino de los Molinos, que da acceso al barrio rural de San Gregorio y que es utilizado como una de las conexiones con los servicios del Royo Villanova. Se ha aprovechado, además, para renovar el asfaltado y el firme, y la vía ya ha sido reabierta.

Por otra parte, los operarios de Conservación de Infraestructuras ya trabajan en el túnel que pasa por debajo del paseo Isabel La Católica, uno de los accesos hacia la zona hospitalaria del Miguel Servet. Los trabajos todavía durarán varios días, con el túnel cerrado mientras tanto, y durante los mismos se va a instalar una vávula de conexión entre Isabel La Católica y Gonzalo Calamita para reforzar la garantía del suministro de agua potable del hospital en el futuro, aunque en esta ocasión no se ha visto afectado.

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Miguel Ángel Gracia

Los vehículos privados y taxis que quieran acceder a Consultas Externas o a la zona de urgencias generales del Hospital Miguel Servet, mantendrán su acceso si bajan en sentido centro, pero tendrán que subir hasta rotonda de Z-30 y bajar de nuevo si vienen desde el centro en sentido salida de la ciudad. Por su parte, los vehículos de emergencia tienen el acceso garantizado con el giro sobre vías del tranvía.