La app creada por dos jóvenes de Pedrola (Zaragoza) que movió mas de 1,5 millones de euros en restaurantes echa el cierre definitivo: estos son los motivos

'Gastrik nació en 2023 en Pedrola, una pequeña localidad de Zaragoza, con una idea sencilla pero tremendamente ambiciosa. El objetivo fundamental se basaba en facilitar que cualquier persona pudiera reservar mesa o pedir comida para llevar en restaurantes del mundo rural aragonés. La aplicación, creada por dos jóvenes del municipio, Jesús Villanueva y Miguel Sancho, pretendía monetizar un sector que durante años ha funcionado a golpe de teléfono.

Su funcionamiento era tan intuitivo como deslizar un dedo por la pantalla del móvil. La propuesta buscaba resolver un problema conocido por quienes viven o viajan por la Aragón menos turística: la falta de información y la dificultad para reservar en restaurantes de pueblos más pequeños y recónditos del territorio. En apenas, unos meses la plataforma logró sumar más de 200 establecimientos y extenderse por toda la comunidad, desde Jaca y Sabiñánigo hasta Tarazona, Mora de Rubielos, Muel o Biescas. Mientras que en Pedrola, la localidad de origen de estos los jóvenes fundadores de la aplicación, la acogida fue masiva.

Multiplicó por 35 el volumen de transacciones mensuales

El crecimiento fue meteórico. La startup superó una primera ronda de financiación, amplió su equipo hasta diez personas y multiplicó por 35 el volumen de transacciones mensuales: de 3.500 euros a más de 120.000 en solo siete meses. En total, la plataforma llegó a mover más de 1,5 millones de euros en ventas para restaurantes y reunió una comunidad de 15.000 usuarios. La ambición de los pedroleros fue convertirse en la referencia para reservar en Aragón, para más adelante, expandirse a territorios cercanos como Soria.

Sin embargo, el camino estuvo marcado por algunas complicaciones que impedían crecer de manera rápida la plataforma. La digitalización del sector hostelero rural avanzaba despacio y muchos negocios seguían recelando de las herramientas tecnológicas. No obstante, la empresa insistía en que la tecnología era una formar de automatizar tiempo y evitar pérdidas de clientes.

Los dos fundadores de Gastrik, durante el proceso de diseño de la app. / Gastrik

Cierre de ciclo

Hoy, este proyecto que nació por la ilusión y las ganas de invertir en algo a futuro, suma un nuevo capítulo. Uno de los fundadores de Gastrik, Jesús Villanueva ha anunciado públicamente en un comunicado en sus redes sociales en el que reconoce que la decisión del cierre llega tras meses muy complicados. En su mensaje, explica que emprender también significa a aprender a vender sin que nadie te conozca, buscar financiación, equivocarse, cambiar el producto una y otra vez y escuchar muchos “no”.

Además, ha admitido algo valiente que no suele verbalizarse. El construir un proyecto no garantiza que pueda sostenerse en el tiempo, ya sea a mediano o a largo plazo. “Cerrar fue la decisión más difícil”, escribe. Aún así defiende que el final no borra todo lo anterior y que, si pudiera volver al 2019, cuando empezó su etapa emprendedora.

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El proyecto se despide agradeciendo a su equipo, a los inversores, a los restaurantes y quienes confiaron en la aplicación desde el primer día. “Gracias. Siempre Gastrik”, concluye el comunicado.