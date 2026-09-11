El Correbares del barrio Delicias: una tradición que recupera el espíritu de las fiestas patronales

Los diversos barrios de Zaragoza tienen sus fiestas particulares, las cuales llevan meses de prepración para que los vecinos de las distintas zonas puedan disfrutar de una experiencia similar a las de las fiestas patronales de los municipios cercanos a la capital. El barrio de Delicias será uno de los siguientes en tener sus celebraciones y, como ya han anunciado en sus cuentas de redes sociales, recuperarán una tradición que no puede faltar en sus calles.

El Correbares recupera el espíritu de las rondas por las peñas, donde los peñistas pasean por los municipios mientras son acompañados por una charanga. El funcionamiento en las fiestas de Delicias será muy similar. "Se empezará en el bar Cuberos, y hay una ruta establecida", confirma Carlos, el presidente de la comisión de fiestas del barrio. "El recorrido acabará en la Food Truck Roy, que estará dentro del parque Delicias", este negocio estará atendido por Mari, la pregonera de las fiestas del año pasado.

Fue precisamente en la pasada edición de las fiestas cuando se incorporó este evento al programa de fiestas. Según lo comentado por el presidente de la comisión, fue por el lugar de vacaciones de uno de los participantes: "Uno de los miembos de la junta suele veranear en la costa catalana, por la zona de Amposta, siempre lo veía en las fiestas locales y lo propuso en una reunión. A todos los que hemos vivido unas fiestas de pueblo nos sonó familiar y nos pareció buena idea".

Los participantes de este evento recorrieron el barrio pasando por los bares / Servicio Especial

Una tradición adaptada a la ciudad

La tradición fue un éxito el año pasado, por lo que se han propuesto intentar batir el récord para este año. "Contamos con una mayor participación e implicación de los bares de la zona. Es un evento algo caro, pero vemos que mueve mucho a los vecinos. Al poco tiempo de anunciarlo, la gente ya estaba diciéndonos que se alegraban de ver que se mantenía", afirma Carlos sobre la ilusión de los vecinos por ver que un evento que muchos pueblos siguen manteniendo se puede ver en la ciudad.

El funcionamiento de la tradición es sencillo. Los asistentes compran un vaso, que tiene un precio simbólico de 1 euro. Cuando acuden a los distintos bares participantes con este vaso, recibirán un descuento en su consumición. Si se acude sin el vaso conmemorativo el precio de la bebida será el habitual, establecido por cada negocio. Además, a los que lleguen hasta el final de la ruta les esperan sorpresas especiales aún por revelar.

Muchos de los vecinos del barrio optaron por participar en el concurso de disfraces / Servicio Especial

El año pasado, además del recorrido, también se incitó a los participantes a venir disfrazados. Se organizó un concurso de disfraces al final del evento y el ganador obtuvo un bono de consumiciones. Esto puede servir como incentivo para aquellos que quieran disfrazarse pongan un mayor esfuerzo en su disfraz. Es un premio que casi garantiza diversión para la sesión de la noche.

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El evento ocurrirá el día 12 de septiembre, aunque las fiestas comenzarán algo antes, el 5 del mismo mes. Las fiestas contarán con la actuación de distintos artistas del ámbito nacional, como Pil&Play o Nerea Lucky. Además, las fiestas también contarán con actividades accesibles para toda la familia, como la segunda edición de la mini milla Delicias y la tradicional Comparsa de Cabezudos del barrio.