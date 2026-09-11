Ya hay fecha para poder contemplar de nuevo uno de los monumentos más icónicos de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza encara la recta final de los trabajos de restauración del Monumento a Los Sitios. Así lo ha comprobado esta mañana el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, quien ha visitado la fase final de las actuaciones de limpieza, rehabilitación y recuperación del conjunto escultórico.

La intervención, que cuenta con una inversión de 348.608,21 euros y es ejecutada por la empresa especializada Antique SL, avanza a muy buen ritmo y encara durante estas semanas su recta final definitiva. Tras meses de minuciosa labor técnica en las ocho alturas que conforman los más de 16 metros de este conjunto centenario erigido en 1908, la próxima semana se acometerán los últimos trabajos de acabados en las zonas superiores.

El cronograma de la obra prevé que la semana del 21 al 25 de septiembre comience la esperada retirada del andamiaje que ha recubierto la escultura durante los últimos meses, permitiendo a los ciudadanos contemplar de nuevo la Alegoría de Zaragoza y el resto de figuras. Tras este desmontaje, únicamente se mantendrá un vallado perimetral para facilitar las labores de remate en la base y en la escalinata inferior del monumento.

"Estamos muy satisfechos con el ritmo y la calidad de la ejecución de esta obra, que va a dar una nueva vida y una luz inédita a un monumento importantísimo para nuestra ciudad", ha destacado Víctor Serrano durante su visita. El consejero ha subrayado que "todo el entorno estará completamente listo y despejado antes de las Fiestas del Pilar, cumpliendo nuestro compromiso de que los zaragozanos y visitantes puedan redescubrir este emblema patrimonial en nuestros días más grandes".

Serrano, en la visita a las obras. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

En el ámbito técnico, la restauración ha supuesto un enorme reto para los profesionales de conservación. Durante estas últimas jornadas, los técnicos están empleando metodologías vanguardistas y menos agresivas, como la tecnología de limpieza mediante láser, para retirar las costras negras y manchas incrustadas en la piedra. "Nos hemos encontrado con desafíos que no eran visibles en un primer momento, ya que la intervención realizada en 1998 aplicó una lechada superficial que, en realidad, ocultaba una gran cantidad de patologías y manchas negras en la piedra", ha explicado Serrano. Al retirar aquella antigua imprimación, el equipo de restauradores ha tenido que hacer frente a todas esas afecciones ocultas, logrando recuperar volúmenes alterados o desaparecidos mediante técnicas de consolidación respetuosas con la obra original.

El tratamiento de los elementos de bronce ha sido otra de las partes más complejas del proyecto, dado el intrincado diseño de la obra, repleto de niveles, pliegues y relieves de difícil acceso. A pesar de la dificultad técnica para alcanzar cada resquicio, el exhaustivo trabajo manual revelará un resultado que, en palabras del concejal, "va a ser verdaderamente sorprendente y será, sin duda, lo que más llame la atención de los viandantes por el brillo y la limpieza recuperada".

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Además de la limpieza, la consolidación estructural ha sido prioritaria. Uno de los puntos críticos abordados en esta recta final ha sido el estado del águila imperial que forma parte del conjunto escultórico. "Los análisis revelaron que la figura del águila presentaba serios problemas de estabilidad que ponían en riesgo el conjunto", ha revelado Víctor Serrano. Para solucionar esta delicada situación, los técnicos han establecido estrictos criterios de intervención que han garantizado su seguridad estructural, logrando solventar el problema mediante un moderno sistema de fijación anclado con varillas de fibra de vidrio.