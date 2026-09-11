La Hermandad de la Humildad celebra en Zaragoza su 31º Triduo del Dulce Nombre de María

La Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesús de la Humildad entregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre celebra desde este jueves y hasta el sábado, 12 de septiembre, su tradicional Triduo en honor a su titular mariana. Los cultos tienen lugar en la iglesia de Santa Mónica, en la calle Doctor Palomar, 53, y marcan el inicio del nuevo curso cofrade de la corporación zaragozana.

El hermano mayor, Alejandro Álvarez Longines, ha destacado el carácter espiritual de estos días, concebidos como una oportunidad para "volver a situar a María en el centro", no solo como titular de la Hermandad, sino como "Madre y ejemplo para todos los cristianos". La celebración pretende ser también un momento para detenerse, guardar silencio y volver la mirada hacia María.

Con motivo del Triduo, María Santísima del Dulce Nombre preside un altar especialmente preparado para la ocasión, realizado con elementos del paso de palio, entre ellos los respiraderos laterales y el frontal, presidido por una imagen de la Virgen del Rocío. La imagen aparece elevada sobre su peanil y rodeada de candeleria, con un exorno floral compuesto por diferentes variedades de rosas, paniculata, gramaje y hoja de helecho.

Programa de cultos

El jueves 10 de septiembre, a las 20.00 horas, se celebró la solemne Eucaristía, oficiada por José Antonio Calvo, delegado de Culto y Pastoral del Pilar, con la participación de los Hermanos Costaleros y el Coro de la Hermandad.

Este viernes 11, a las 20.00 horas, tendrá lugar la Eucaristía presidida por el padre Carolus Asensio, párroco de Santa Rita, con la participación de los Hermanos de tramo, las Hermanas de mantilla y el grupo «Nostalgia Andaluza».

El sábado 12, festividad del Dulce Nombre de María, se rezará el Santo Rosario a las 20.00 horas y, a las 20.30 horas, se celebrará la Eucaristía, oficiada por Fernando Vallejo Agreda, de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. La jornada concluirá con el solemne Besamanos.

Acción social

La dimensión religiosa del Triduo estará acompañada también por la acción social. Durante los tres días, la Hermandad recogerá galletas, cacao en polvo y leche en colaboración con la Hermandad del Refugio de Zaragoza.

La iniciativa se enmarca en las acciones de caridad y acción social de la corporación, consideradas por la Hermandad como uno de los pilares fundamentales de su actividad.

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El Triduo alcanza este año su 31ª edición. La imagen de María Santísima del Dulce Nombre, obra del imaginero sevillano Francisco Berlanga de Ávila, fue bendecida en marzo de 1994 y desde entonces estos cultos se celebran de forma ininterrumpida. La cita supone el inicio del curso cofrade de la Hermandad y de su programación de acción social y caridad. La festividad del Dulce Nombre de María, celebrada por la Iglesia en honor al nombre de la Virgen, cuenta con tradición en España desde el siglo XVI y fue instituida oficialmente por el papa Inocencio XI en 1683.