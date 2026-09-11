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Fiestas del Pilar

¿A qué hora te toca salir en la Ofrenda? Listado completo con el horario de cada uno de los grupos inscritos

El ayuntamiento ha hecho público el listado con los horarios de salida de cada uno de los grupos inscritos en la Ofrenda de Flores de 2026

En imágenes | Zaragoza vive su día grande con la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar

En imágenes | Zaragoza vive su día grande con la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La Ofrenda de Flores es uno de los actos más multitudinarios de las Fiestas del Pilar en Zaragoza y, este año, aunque se hayan inscrito menos grupos debido a cómo cae este año el día 12, han sido 99.980 personas las inscritas a través de uno de los grupos participantes. Tras el sorteo realizado el pasado miércoles, se determinó que el Ayuntamiento de Almochuel será el primero en partir camino hacia la plaza del Pilar. El resto de grupos pueden consultar su horario de salida en el siguiente listado, ordenado alfabéticamente:

Horario de salida de los grupos de la Ofrenda de Flores de 2026

Horario de salida de los grupos de la Ofrenda de Flores de 2026

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