La intrahistoria del desencuentro entre PP y Vox en Zaragoza por la Zona de Bajas Emisiones: meses de negociaciones y una propuesta "sorprendente"

La reunión entre Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, y la portavoz de Vox, Eva Torres, duró más de una hora. Pero fue minutos después, en sus respectivas ruedas de prensa, cuando las posturas se distanciaron hasta el punto de llegar a los reproches cruzados y a la ironía propia de la política. Ambas dirigentes de la derecha zaragozana escenificaron un desencuentro en torno a la Zona de Bajas Emisiones que dificulta la negociación presupuestaria, salvada por los pelos en 2026 y que vuelve a ser caballo de batalla en año electoral.

El origen del conflicto, no obstante, no está directamente en la ordenanza que regula el tráfico en el centro de la ciudad. Fue en la anterior negociación presupuestaria, todavía con Julio Calvo como líder de la ultraderecha en el consistorio. Las conversaciones estaban muy próximas a cerrarse pero, a última hora, Vox se desmarcó y Chueca presentó en solitario, por primera vez, su proyecto presupuestario. Y eso que incluía las partidas que se habían negociado durante las últimas semanas de 2025 con su socio preferente.

Los de Abascal pusieron sobre la mesa varias cuestiones, como la eliminación del régimen sancionador de la ZBE, que empezaba este año, o la reducción de la estructura municipal. Esto es, fusionar y/o eliminar sociedades municipales, lo que en la práctica supone eliminar algún sueldo de cargos de confianza, sin demasiada repercusión en el día a día económico en la plaza del Pilar. Y todo se complicó aún más cuando Calvo anunció por sorpresa su dimisión y, posteriormente, su baja del partido.

Ambas formaciones alcanzaron un acuerdo 'in extremis', ya con Eva Torres como responsable, y el PP se comprometió a estudiar ambas medidas. La más acuciante para Vox, línea roja ideológica, la Zona de Bajas Emisiones. Este jueves, Eva Torres llegó a decir que era "falso" que hubiese riesgo de perder subvenciones ministeriales por no aplicar un régimen sancionador, pero que incluso en el caso de que corriesen peligro "20 millones de euros", Vox estaba por la labor de suprimir la ZBE. En cualquier caso, reconoció que una negociación es "cosa de dos", por lo que deslizó que lo ideal era encontrar un término medio en el que ambas partes estuviesen cómodas.

Cronología de un acuerdo que estuvo cerca

Las negociaciones empezaron ya en primavera, con la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, a la cabeza. Se pidió asesoría externa y un informe jurídico y técnico determinó que el régimen de multas podía dejarse en unos 20 días al año, variables y ligados a episodios de alta contaminación que, estadísticamente, son pocos en la capital del cierzo. Una solución que hacía que las sanciones pudiesen aplicarse más o menos días, en función de esos niveles, pero dentro de los parámetros que marca la ley estatal.

Tras semanas de encuentros, algunos más tensos que otros, el acuerdo parecía rematado antes del verano. Incluso iba a ir a Gobierno, aunque finalmente se cayó. Y julio y agosto no han hecho sino recrudecer la posición de Vox, que negó en su día que las negociaciones estuviesen tan avanzadas como el PP decía (Torres incluso ha mostrado su malestar porque trascendiese una negociación que era "confidencial") exigiendo buscar una fórmula que permita que nunca se multe, lo que dejaría sin efecto la ZBE en la práctica. Incluso la cuenta en redes sociales del partido a nivel autonómico, escala en la que por cierto gobiernan con el PP, lo recalcó esta semana.

Eva Torres (Vox) y la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, en una de las reuniones para modificar la ZBE. / Jaime Galindo

Así se llegó a la reunión de este jueves, en la que Torres apareció con una nueva propuesta que el PP considera "sorprendente" por varios motivos. A saber: Vox plantea ahora ligar las multas de la ZBE a los niveles de dióxido de nitrógeno, en base a los valores de un real decreto aprobado en 2011 que sirvió como base para el protocolo municipal de alta contaminación. Dos cuestiones que, a priori, nada tienen que ver, aunque los de Abascal insisten que son los baremos que usan ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia para sus ZBE.

El PP, tras un primer vistazo a la propuesta, detectó que se refería a la activación de ese protocolo, aprobado en tiempos de ZeC y que además se está endureciendo en base a las exigencias europeas. Después de las declaraciones de Torres, Chueca mostró su "extrañeza" con que esta propuesta llegase a sus manos después de tantas semanas de conversaciones y de trabajo por parte de los servicios municipales. Aseguró que la estudiarían, pero anticipó que en la práctica era inviable, puesto que el decreto es muy anterior a la creación de las ZBE, que atienden a otro tipo de jurisprudencia. "No tiene demasiado sentido", reconocían algunas voces.

'Stand by' y elecciones a la vista

La situación, por tanto, está en punto muerto. La última propuesta de Vox no tiene visos de prosperar y en el Gobierno municipal creen que es complicado un encaje que satisfaga a ambas partes y que sea más laxo que esos 20 días mencionados anteriormente. Pero Vox se ha enrocado y exige que no haya multas en la ZBE para sentarse a negociar. También que se agilice la reducción administrativa referida a los patronatos.

A ese respecto, Torres apuntó a que el acuerdo está cercano, pero que prefería no decir nada porque detrás de la medida "hay personas". Con todo, Chueca matizó que, hasta que no se resuelva la ZBE -cuya ordenanza está aprobada y funcionando- no se va a ahondar en una posible reducción de los patronatos ni de las sociedades municipales. Vox sigue jugando sus cartas, aunque la diferencia este 2026 es que la alcaldesa podría aprobar los presupuestos con el 'sí' o la abstención de Marisa Gaspar, relevo de Julio Calvo pero como tránsfuga, ya que tomó el acta cuando ya no estaba en las filas de los de Abascal, siendo muy cercana a las tesis de otro renegado, Iván Espinosa de los Monteros.

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Y mientras la ultraderecha advierte del "coste político" que tendría esta decisión para Chueca, en el PP apuran los tiempos para sacar los presupuestos antes de que acabe el año. La alcaldesa insiste en que su "prioridad" es hacerlo con Vox, pero lo cierto es que su voto ya no es imprescindible. A su vez, Vox detecta "falta de voluntad" en las palabras y los actos de la regidora popular. Aunque, eso sí, en poco más de ocho meses hay elecciones, y las encuestas auguran que ambos se necesitarán de nuevo después de mayo de 2027. PP y Vox parecen más alejados que nunca en el consistorio, pese a que el desencuentro, dice Torres, no ha trascendido al Pignatelli. Pero, vistos los antecedentes, nunca se sabe.