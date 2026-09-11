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El nuevo color de la medida del Pilar provoca filas en Zaragoza: así es y dónde comprarlo

La tradicional cinta de la Virgen del Pilar estrena un nuevo color y numerosas personas se han desplazado hasta la plaza del Pilar para hacerse con ella

Filas en la plaza del Pilar para hacerse con el nuevo modelo de la medida del Pilar

Filas en la plaza del Pilar para hacerse con el nuevo modelo de la medida del Pilar / Pablo Ibáñez

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Paula Marco

Zaragoza

El éxito de las medidas de la Virgen del Pilar es incuestionable. En Zaragoza, estas cintas funcionan como recuerdo para visitantes y como emblema para cualquier zaragozano, por tanto, es habitual encontrar filas en la zona del Pilar donde estos complementos se compran. Ahora, llega un nuevo modelo con un nuevo color que también ha despertado un gran interés y ha llevado a numerosas personas hasta la plaza del Pilar para hacerse con él.

Hace unos años, la locura se desató con largas filas para obtener la edición especial del cachirulo de las medidas de la Virgen del Pilar. También fue por el mes de septiembre cuando ocurrió y servía para preparar el ambiente y homenajear al mítico emblema (el cachirulo) de las fiestas que se celebran en octubre. Tras ver el éxito y las filas que causó este lanzamiento, se decidió vender la medida de cuadros rojos y negros de forma permanente.

El nuevo color

Ahora, se ha anunciado una nueva cinta. En esta ocasión, no es una edición especial, es un color que llega para quedarse. El elegido ha sido el verde oscuro y las siluetas y las inscripciones están escritas en blanco.

El cabildo ha explicado que el color verde se ha elegido por ser el color litúrgico del Tiempo Ordinario. El verde oscuro simboliza la esperanza y la vida de fe que se desarrolla en el día a día.

Largas filas para comprar la nueva medida

El lanzamiento de este nuevo modelo ha despertado un gran interés entre los zaragozanos y visitantes. Tanto es así que durante el día de hoy, tras conocerse la noticia, se han formado filas en los alrededores de la plaza del Pilar de personas que han acudido para hacerse con la nueva medida en color verde oscuro.

Su lanzamiento coincide con los preparativos de las Fiestas del Pilar, días muy importantes para la ciudad que recibe la visita de personas de fuera que también se acercan a comprar este icono del Pilar.

Estas populares cintas de tela reciben el nombre de medida porque la cinta de tela reproduce exactamente la misma longitud que tiene la talla original de la Virgen en Zaragoza que es de 36,5 centímetros. En ellas, también puede leerse el nombre de Nuestra Señora del Pilar y otros motivos religiosos.

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Las hay de diferentes colores: verde, azul, rojo, amarillo, blanco, rosa, naranja, celeste, morado, fucsia y con los estampados de España o de Aragón. Estas versiones no tienen un significado especial vinculado a cada modelo. Sin embargo, los dos últimos modelos sacados, la edición especial del cachirulo y la novedad en verde oscuro, sí. En cualquier caso, este significado está relacionado con el uso litúrgico del color verde en la Iglesia y no con un significado específico asociado a la cinta.

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