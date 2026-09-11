Nuevo color para la medida del Pilar de Zaragoza: cuál es y cuándo puede comprarse

El éxito de las medidas de la Virgen del Pilar es incuestionable. En Zaragoza, estas cintas funcionan como recuerdo para visitantes y como emblema para cualquier zaragozano, por tanto, es habitual encontrar filas en la zona del Pilar donde estos complementos se compran. Ahora, llega un nuevo modelo con un nuevo color.

Hace unos años, la locura se desató con largas filas para obtener la edición especial del cachirulo de las medidas de la Virgen del Pilar. También fue por el mes de septiembre cuando ocurrió y servía para preparar el ambiente y homenajear al mítico emblema (el cachirulo) de las fiestas que se celebran en octubre. Tras ver el éxito y las filas que causó este lanzamiento, se decidió vender la medida de cuadros rojos y negros de forma permanente.

El nuevo color

Ahora, se ha anunciado una nueva cinta. En esta ocasión, no es una edición especial, es un color que llega para quedarse. El elegido ha sido el verde oscuro y las siluetas y las inscripciones están escritas en blanco.

El cabildo ha explicado que el color verde se ha elegido por ser el color litúrgico del Tiempo Ordinario. El verde oscuro simboliza la esperanza y la vida de fe que se desarrolla en el día a día.

Cuándo puede adquirirse

Esta nueva medida ya puede adquirirse en la tienda de la Catedral-Basílica del Pilar. Su lanzamiento coincide con los preparativos de las Fiestas del Pilar, días muy importantes para la ciudad que recibe la visita de personas de fuera que también se acercan a comprar este icono del Pilar.

Estas populares cintas de tela reciben el nombre de medida porque la cinta de tela reproduce exactamente la misma longitud que tiene la talla original de la Virgen en Zaragoza que es de 36,5 centímetros. En ellas, también puede leerse el nombre de Nuestra Señora del Pilar y otros motivos religiosos.

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Las hay de diferentes colores: verde, azul, rojo, amarillo, blanco, rosa, naranja, celeste, morado, fucsia y con los estampados de España o de Aragón. Estas versiones no tienen un significado especial vinculado a cada modelo. Sin embargo, los dos últimos modelos sacados, la edición especial del cachirulo y la novedad en verde oscuro, sí. En cualquier caso, este significado está relacionado con el uso litúrgico del color verde en la Iglesia y no con un significado específico asociado a la cinta.