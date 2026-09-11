La OktoberFest de Valdespartera agota sus entradas en menos de diez minutos mientras la del Parque de Atracciones de Zaragoza sigue en el aire

La OktoberFest del Espacio Zity ha agotado todas las entradas generales, a un precio de 25 euros (más gastos de gestión), en menos de diez minutos. La enorme carpa que se instalará un año más en el recinto ferial de Valdespartera de cara a las Fiestas del Pilar volverá a llenarse en una fiesta de la cerveza que ya se ha convertido en una cita marcada en el calendario para los zaragozanos y zaragozanas, como demuestra la rapidez con la que cada año se cuelga el cartel de sold out. Este octubre, además, su homóloga en el Parque de Atracciones no tiene garantizada su celebración debido al tortuoso cambio de etapa que está viviendo el complejo de ocio de los Pinares de Venecia.

En ese sentido, en las últimas horas ya han comenzado a aparecer mensajes en redes sociales de jóvenes en búsqueda de una entrada que les ha sido imposible conseguir en la mañana de este viernes. A las 12.00 se abría el plazo y antes de llegar a las 12.10 los usuarios que intentaban acceder a la página web, que ha llegado a caerse, se daban de bruces antes de conseguir reservar un sitio en los cinco días de pago, concentrados en los dos fines de semana que tienen unos Pilares que este octubre arrancarán con el pregón el sábado 10.

Una jornada antes, el viernes 9, a modo de previa, la OktoberFest de Valdespartera debutará con el horario habitual, de 18.00 a 4.00 horas. Misma franja que el sábado 10 y que el domingo 11, con todas las entradas igualmente agotadas, así como las del viernes 16 y las del sábado 17. No obstante, todavía quedan disponibles, a un precio muy superior (70 euros más gastos de gestión) los tickets VIP para todos los días, y desde la organización han anunciado que habrá un cupo de entradas extra disponible en taquilla.

Un grupo de jóvenes en la OktoberFest de Valdespartera el pasado año. / Jaime Galindo

El lunes 12, día del Pilar, y hasta el jueves 15 la entrada será gratuita para todos los públicos (existiendo igualmente la opción del menú VIP), con un horario que en ese caso irá desde las 18.00 horas hasta las 3.00 de la madrugada. El domingo 18, en la última jornada de las fiestas, la OktoberFest cerrará sus puertas a la 1.00. Pero la feria de la cerveza no concluirá ahí, puesto que seguirá habilitada una semana más, hasta el domingo 25 de octubre, en horario de 18.00 a 1.00 de lunes a jueves, hasta las 3.00 el viernes y el sábado y hasta las 00.00 horas en ese último domingo.

La incógnita del Parque de Atracciones

Pero la OktoberFest de Valdespartera no es la única que se celebra todos los Pilares en Zaragoza. Su competencia siempre ha estado en el Parque de Atracciones de Zaragoza, aunque este 2026 eso podría cambiar en función de la celeridad que tome en este mes el cambio de manos en la gestión del complejo, que permanece cerrado al público. La que será la nueva adjudicataria, Moncayo Leisure, ya ha trasladado por escrito al ayuntamiento una petición para poder celebrarla, aunque todo depende de la decisión del juzgado.

En ese sentido, el grupo argentino Fenix Entertainment y el administrador concursal de la anterior responsable, la empresa de la familia Morte, alcanzaron un acuerdo económico por 1,4 millones de euros que permitirá desbloquear la situación del complejo de ocio. Pero dicha entente llegó a finales de julio y, al ser agosto inhábil, el juzgado de lo Mercantil todavía no ha dado su visto bueno definitivo.

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Los acreedores de Morte, cuya empresa ha entrado en liquidación, tienen hasta finales de septiembre para presentar alegaciones, aunque la intención de Fenix es coseguir salvar la OktoberFest, uno de los eventos más rentables de la temporada. Todo depende, por tanto, de los plazos judiciales, aunque el tiempo apremia.