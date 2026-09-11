La reforma de la plaza San Miguel enfrenta, una vez más, a los vecinos y a la oposición con el Gobierno de Natalia Chueca

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Guillermo Ortiz, ha exigido este viernes al Gobierno de Natalia Chueca que simplifique y amplíe las ayudas destinadas a comerciantes y autónomos afectados por las numerosas obras que se están desarrollando en la ciudad. Además, los socialistas han reclamado la puesta en marcha marcha de un programa de Volveremos específico para estas zonas en una visita a unas obras que han vuelto a denunciar por el "retraso" que llevan con respecto a los planes iniciales planteados por el equipo de la alcaldesa.

Ortiz ha realizado estas declaraciones en la plaza San Miguel, acompañado por la concejal Ros Cihuelo y por Carmen Lapuente, representante de los comerciantes de la plaza San Miguel y parte del Coso, una de las zonas que está "sufriendo especialmente la incapacidad del gobierno de Chueca" a la hora de gestionar las obras, han asegurado los responsables socialistas.

“Primero dijeron a comerciantes, autónomos y vecinos que las obras estarían terminadas en abril, después que acabarían en verano y ahora hablan de octubre. Mientras tanto, seis comercios ya han cerrado en la propia plaza”, ha denunciado Ortiz.

Por su parte, Carmen Lapuente ha descrito una situación “económica y psicológicamente insostenible” después de casi un año conviviendo con las obras. “Nosotros nos preparamos para seis meses de obras, hicimos el esfuerzo que podíamos hacer, pero llevamos ya 11 meses y las obras siguen. Económicamente es insostenible”, ha advertido. “Las pérdidas económicas se van acumulando y aumentando. Puedes empezar perdiendo un 5%, pero el siguiente trimestre las pérdidas crecen y después vuelven a crecer. Llega un momento en el que es imposible mantener esta situación”, ha señalado. La representante de los comerciantes ha lamentado también que las ayudas prometidas por el ayuntamiento para compensar el descenso de las ventas todavía no hayan llegado a los establecimientos.

Las críticas de los socialistas y los comerciantes han sido respondidas no por uno sino por dos concejales del Gobierno de Natalia Chueca. El responsable de Economía. Carlos Gimeno, ha asegurado que Guillermo Ortiz "ha vuelto a mentir" porque "de los seis establecimientos a los que hace referencia el PSOE, cuatro ya estaban cerrados antes de que comenzaran las obras de San Miguel". Y respecto a los otros dos cierres, "no existe ningún elemento que permita atribuirlos directamente a las obras", ha defendido, pese a los testimonios de los propios comerciantes. Por tanto, "basta ya de manipular, basta ya de mentir y basta ya de intentar responsabilizar al Ayuntamiento de cualquier cierre comercial para obtener un titular falso", ha dicho Gimeno.

Y sobre la gestión y la tardanza en conceder las ayudas, Gimeno ha señalado que "conviene recordar algo elemental al PSOE: las ayudas públicas no se regalan, aunque ellos estén acostumbrados a no tener respeto al dinero público y regalar ayudas".

"Sin retraso"

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha defendido que las obras no llevan retraso y que siguen el plan previsto. "Como ya se comunicó en agosto, la urbanización de la plaza, que ha tenido complejidades por los hallazgos arqueológicos, se finaliza y abre al tránsito peatonal antes de las fiestas del Pilar", han explicado fuentes de su área. Eso sí, la plaza se abrirá sin estar acabada del todo.

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"Recalcamos que no será una inauguración como tal, porque faltarán todavía todos los trabajos de plantación de nuevos árboles y de los arbustos y especies florales que, por motivos de ciclos naturales, no pueden plantarse antes de otoño porque se vería comprometida su supervivencia. Por tanto, aunque la plaza se abra al tránsito y movilidad ciudadana, no tendrá todavía el aspecto final. No se puede de hablar de una plaza dura cuando todavía no está acabada y cuando, además, terminará cuantitativa, técnica y objetivamente con más árboles, ejemplares y vegetación de la que había", han zanjado desde el Gobierno municipal.