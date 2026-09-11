El Sindicato de Inquilinas llama a parar un desahucio de un piso de Zaragoza Vivienda

El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza ha convocado una movilización para el próximo jueves 17 de septiembre con el objetivo de tratar de impedir el desahucio de Yolanda y su familia de una vivienda de Zaragoza Vivienda. El lanzamiento está previsto a las 12.00 horas en el número 38 de la calle Alejandro Casona, donde la organización ha llamado a concentrarse en apoyo a la afectada.

El conflicto no es nuevo. Yolanda era una de las dos inquilinas de viviendas municipales por las que el sindicato ya se movilizó el pasado mes de junio ante la sede de Zaragoza Vivienda, junto al caso de Rocío. Entonces, la organización reclamaba la paralización de ambos procedimientos y la negociación de nuevos contratos de alquiler.

Tres meses después, el Sindicato de Inquilinas asegura que la situación de Yolanda sigue sin resolverse y que el lanzamiento está ya fijado para el próximo jueves. La organización afirma además que desde aquella protesta no ha logrado abrir la negociación que reclama con la sociedad municipal. "En junio nos prometieron una reunión que nunca llegó, pese a múltiples intentos de concertarla", sostiene en la convocatoria difundida este viernes.

Según la versión del sindicato, el procedimiento contra Yolanda se remonta a varios años atrás. La organización sitúa un primer intento de desahucio en 2019 y señala que aquel proceso quedó frenado posteriormente durante la vigencia de la moratoria extraordinaria de lanzamientos. Ahora, tras reactivarse el procedimiento, reclama a Zaragoza Vivienda que lo paralice y negocie una solución que permita a la familia permanecer en la vivienda.

La versión ofrecida por el Ayuntamiento cuando el conflicto salió a la luz en junio, sin embargo, dibujaba un escenario distinto al denunciado por la plataforma. Fuentes municipales explicaron entonces a este diario que los dos expedientes de Yolanda y Rocío respondían a "diferentes casuísticas" y que no podían facilitar más detalles por razones de protección social de las afectadas.

El Gobierno municipal indicó en aquel momento que uno de los procedimientos se debía a "una elevada deuda acumulada por impago de sus cuotas de alquiler" y el otro a la decisión de no renovar el contrato por "graves problemas de convivencia", aunque no especificó públicamente cuál de estas dos situaciones correspondía a cada una de las inquilinas.

Normas de convivencia

Zaragoza Vivienda defendió asimismo que ambas decisiones habían sido adoptadas de forma colegiada por sus profesionales después de analizar cada expediente desde las áreas jurídica y social. Según la explicación trasladada entonces por el consistorio, en este tipo de casos se tienen en cuenta factores como el cumplimiento de las cuotas sociales de alquiler, el mantenimiento de los inmuebles o el respeto a las normas de convivencia.El ayuntamiento sostuvo además que se trataba de situaciones prolongadas en el tiempo y judicializadas y rechazó que no hubiera existido interlocución previa.

La organización mantiene una interpretación opuesta. En su convocatoria para el próximo jueves acusa a Zaragoza Vivienda de haber rechazado sus peticiones de negociación y reclama tanto la suspensión del lanzamiento de Yolanda como nuevos contratos para ella y para Rocío. Sobre esta última, asegura que su desahucio se encuentra por el momento paralizado de manera provisional.

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Asimismo, desde el Sindicato de Inquilinas han denunciado de nuevo el "chantaje" al que "someten" las administraciones a las personas que residen en viviendas públicas, que deben demostrar "continuamente" que son "merecedoras" de un piso, incluyendo cláusulas en los contratos que resultarían totalmente "inaceptables" e"impensables" en un contrato entre privados. "Ninguno de nosotros aceptaríamos que nuestro casero se pueda personar en nuestra casa cuando quiera, que nuestro casero pueda ver si tenemos más o menos limpia la cocina, que nuestro casero nos diga que tenemos que hacer un curso de idiomas para seguir en nuestra vivienda. Y todo eso son prácticas normalizadas en la vivienda pública y absolutamente intolerables. De hecho, aquí es responsable el Ayuntamiento de Zaragoza pero son prácticas que también vemos en la vivienda pública que depende del Gobierno central, de PSOE y Sumar", criticaron ya en junio desde el sindicato.