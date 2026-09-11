Zaragoza celebra la Semana Europea de la Movilidad: innovación, seguridad vial, transporte sostenible, tecnología y cultura

Zaragoza volverá a celebrar del 16 al 22 de septiembre la Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa que cada año invita a reflexionar sobre la manera en que nos desplazamos por la ciudad y a conocer alternativas que permitan avanzar hacia una movilidad más sostenible, segura, eficiente y adaptada a las necesidades de las personas.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha preparado, en colaboración con distintas instituciones, asociaciones y empresas vinculadas al ámbito de la movilidad, un programa que aborda esta realidad desde perspectivas muy diferentes. La propuesta combina innovación y tecnología, transporte público, seguridad vial, movilidad eléctrica, gestión inteligente del tráfico, educación y cultura, con actividades dirigidas tanto a profesionales y especialistas como al público general, familias y centros educativos.

Parada Asalto

La programación tendrá desde hoy mismo un interesante preámbulo con una nueva edición de Parada Asalto, una iniciativa que desde 2015 transforma las marquesinas del tranvía en una gran exposición de arte contemporáneo a pie de calle. En esta edición participan seis artistas —María Felices, Leticia Fabra, Marta Vilella, María Pinta, Javier Garanto y Víctor Solana—, que intervienen siete espacios y exploran a través de diferentes técnicas los ecosistemas urbanos desde una mirada vinculada a la naturaleza y la observación.

La propuesta amplía además su recorrido más allá de las propias paradas. El Espacio Joven Fundación Ibercaja acogerá una exposición que permitirá conocer el proceso creativo de los artistas participantes, mientras que, en los meses de noviembre y diciembre, algunos de ellos desarrollarán talleres artísticos abiertos a la ciudadanía. El proyecto incorpora también una intervención de Javier Garanto en el Community Wall de Ibercaja Joven, estableciendo un diálogo entre este espacio y su obra en la parada de Fernando el Católico.

Exposición

Desde hace unos días, y coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, ya es posible visitar la exposición fotográfica "Todo cambia para que nada se detenga", organizada por Ayuntamiento de Zaragoza y Avanza. En ella se reúne en imágenes la historia del transporte en Zaragoza, desde los primeros tranvías de mulas en 1885 hasta los modernos autobuses eléctricos que integran la flota urbana en la actualidad.

Con una estética muy visual que combina el uso de la fotografía y el collage, tanto en color como en blanco y negro, la exposición ocupará el espacio expositivo de la Gran Vía hasta el 27 de septiembre. En los diferentes paneles que integran la muestra es posible conocer los vehículos históricos de la flota, las carrocerías más singulares o los modelos más modernos y sostenibles.

A lo largo de 140 años, la transformación del transporte público ha sido paralela a la de la propia ciudad, algo que se refleja en el crecimiento de la red y de la flota de vehículos. También en la puesta en marcha de líneas especiales, como el bus turístico, las lanzaderas, la red Expo 2008 o el bibliobús. La muestra rinde también homenaje a los oficios del autobús, a las personas que hacen posible mover una ciudad cada día, y a los viajeros, usuarios de una red que está viva y que evoluciona de manera constante.

Karts, realidad virtual y participación

La seguridad vial ocupará un lugar destacado en la programación. Entre el 16 y el 19 de septiembre se desarrollará en el Anfiteatro de la Expo KARTeX Urban Explorers, una experiencia inmersiva y gratuita que combina vehículos a pedales, realidad virtual y dinámicas participativas para aprender a tomar decisiones seguras en los desplazamientos urbanos. La actividad está dirigida tanto a centros educativos como a particulares.

La experiencia se estructura en distintas fases: los participantes investigan las causas y circunstancias de un accidente simulado mediante la dinámica CSI Vial; aprenden a actuar ante una emergencia mediante el protocolo PAS —proteger, avisar y socorrer— y una llamada simulada al 112; y finalmente se ponen en marcha en una ciudad virtual utilizando karts a pedales y visores de realidad virtual para identificar riesgos y decidir cómo circular de forma segura. Las inscripciones están ya disponibles en la web de KARTeX Urban Explorers.

Otras actividades

El día 16, la plaza del Pilar acogerá una exposición de vehículos híbridos y eléctricos organizada por la Asociación Provincial de Autotaxi y la Cooperativa de Taxis. Entre las 10:00 y las 15:00 horas, profesionales y ciudadanía podrán conocer de primera mano las novedades relacionadas con la movilidad eléctrica y las alternativas más sostenibles en el ámbito del taxi y la automoción.

La jornada del 17 de septiembre trasladará el protagonismo a la innovación y la transformación tecnológica del transporte. En colaboración con Mobility City de Fundación Ibercaja, se celebrará en Etopia el XI Innovation Day, dedicado a los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) y la gobernanza del dato. La jornada reunirá a representantes institucionales, expertos, empresas, startups e inversores para analizar cómo las nuevas tecnologías, los sensores y la gestión de la información pueden contribuir a mejorar la seguridad vial, el tráfico, las infraestructuras y la logística.

El encuentro incluirá mesas redondas, presentaciones de proyectos empresariales y startups y una presentación específica sobre proyectos innovadores en el transporte público de Zaragoza. Entre las cuestiones que se abordarán figuran también la calidad, trazabilidad, supervisión y protección de los datos, considerados un elemento fundamental para que administraciones y empresas puedan tomar mejores decisiones. La jornada contará con la participación, entre otros, de ITS España, Grupo ETRA, IDOM, INVAR y diferentes startups especializadas.

La programación continuará el viernes 18 de septiembre en La Azucarera, sede del Mobility Summit Zaragoza 2026, organizado por el Ayuntamiento en colaboración con Movea Consulting Mobility y Onklub, y con la colaboración de Fundación CIRCE, Tranvías Zaragoza y Avanza. Bajo el lema "Movilidad para todas las personas", el encuentro planteará, de 9,30 a 13,30 horas, un espacio de encuentro entre administraciones, empresas, universidades, operadores y ciudadanía para debatir sobre accesibilidad universal, movilidad autónoma, gestión de datos, transporte metropolitano, electrificación y movilidad al trabajo, con la participación, entre otros, de Fundación Down Zaragoza, Bolt, AEDIVE y el proyecto europeo ELABORATOR.

Las conclusiones del Summit darán paso al Hackathon de Movilidad Zaragoza 2026, que se celebrará también en La Azucarera esa misma tarde y el sábado 19 de septiembre. Cincuenta jóvenes, organizados en equipos multidisciplinares y acompañados por mentores especializados en movilidad, urbanismo, tecnología y sostenibilidad, trabajarán en soluciones concretas para retos como la movilidad accesible para todas las personas y la recuperación del espacio público. Los equipos presentarán sus propuestas ante un jurado el sábado por la tarde, jornada en la que se entregarán los premios a la mejor solución y a la innovación y tecnología.

La Semana afrontará así su recta final manteniendo la seguridad vial y la educación entre sus principales ejes. La Policía Local tendrá un papel protagonista en la plaza del Pilar, donde instalará el domingo día 20 su Escuela Infantil de Tráfico y Educación Vial. La actividad, de 10,00 a 14,00 horas, permitirá acercar de una manera práctica y especialmente atractiva para los más jóvenes, entre 7 y 13 años, conceptos relacionados con la circulación segura, la convivencia entre los distintos usuarios de la vía y el conocimiento de las normas y señales de tráfico. Tras recibir explicaciones básicas sobre seguridad vial y conducción, éstas se ponen luego en práctica con el uso, dentro del circuito, de bicicletas, karts de pedales y patinetes (VMP).

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La actividad contará también con actividades complementarias en una carpa anexa, así como con presencia activa de motoristas de la Policía Local de Zaragoza.