Abre en el centro de Zaragoza una tienda de ropa vintage: "Productos desde los años 50 o 60 hasta los 2000"

La ropa vintage cada vez está más de moda. La búsqueda de prendas exclusivas y el auge de la nostalgia han impulsado el interés por este tipo de ropa, que también se ha popularizado en Zaragoza. Prueba de ello son las tiendas G Gardens Vintage, una de las cuales ha cambiado recientemente de ubicación.

Desde que compraron la tienda (en la calle Órgano) de su anterior dueña en 2023, los actuales propietarios de G Gardens Vintage han expandido su negocio. Primero, con la apertura de su segundo local más céntrico en la calle San Félix, y ahora, con el traslado de su tienda original. El negocio pasa de estar en el emblemático barrio de La Magdalena al centro, en concreto, en la calle Méndez Núñez.

TIENDA GGARDENS VINTAGE / Miguel Ángel Gracia

Un traslado estratégico

La propietaria del negocio, Virginia Dólera, explica que el cambio se debe principalmente "por la zona". Por raro que pueda parecer, para Virginia, en La Magdalena ya no pesa tanto la fama que había de zona donde comprar ropa alternativa y esa zona de negocios de moda lo ve más en el centro. "Ahora en la calle donde nos hemos movido hay otras tiendas del estilo y el comercio hace comercio", comenta.

La nueva ubicación, según la dueña, les permitirá ganar más clientela. "Tanto por turistas porque estamos cerca del Tubo y viene mucha gente por la zona, como por personas de la ciudad que no nos conocen, pero que pasan por aquí, porque para muchos más allá de San Vicente de Paul no existe", dice bromeando. Por su parte, su otra tienda, en la calle San Félix, se mantendrá como estaba. Aunque, eso sí, ahora la cercanía de un local con el otro también les ayudará, ya que les permitirá complementarse.

TIENDA GGARDENS VINTAGE / Miguel Ángel Gracia

Ropa de los años 50 hasta los 2000

El negocio se define más como una tienda vintage que de segunda mano, a pesar de que ambos conceptos están más o menos relacionados. "Nos centramos más en el aspecto vintage porque buscamos colecciones de marcas antiguas. Se pueden encontrar productos desde los años 50 o 60 hasta los 2000", detalla Virginia. Para hacerse con las prendas, cuenta que llevan a cabo selecciones pieza por pieza, viajando a diferentes lugares tanto de España como de Europa para buscar la ropa que quieren.

"Cerramos algunos días porque hacemos viajes para ver a nuestros proveedores. Sobre todo, al sur de Francia y a Italia. Ahí podemos llegar a estar varios días seleccionando productos", afirma la propietaria. También concreta que, en muchos casos, buscan principalmente productos de gama alta. "De 100 prendas a veces seleccionas solo 2", ejemplifica.

TIENDA GGARDENS VINTAGE / Miguel Ángel Gracia

Así consiguen productos de primeras marcas como Levi's, Polo, Ralph Lauren e incluso de lujo como Dolce & Gabbana, Gucci o Burberry. Siempre modelos antiguos y bastante exclusivos. Virginia destaca la marca Burberry, ya que, siempre se venden sus productos "superrápido".

El auge de la monda vintage

Como la moda vintage está en auge, ahora mismo, encuentran clientes de todos los tipos. Sin embargo, la dueña afirma que el grueso son "personas de entre 40 y 50 años". "Coincide justamente con nuestra edad que es de los que más sabemos", complementa. Virginia también destaca un aumento del interés por la gente joven. Son sobre todo, en palabras de la propietaria, "algunos que son más viajados o que están interesados en una moda distinta alejada de lo más mainstream, más allá de lo comercial".

El auge de la cultura vintage no solo en la moda, sino también en todo tipo de objetos, accesorios e incluso muebles, trae consigo varias consecuencias. "Está muy bien que se lleve y que se compre lo vintage, pero esto no deja de ser un recurso que se acaba terminando", advierte. En otras palabras, que lo que había en los años en los que salieron esas prendas es lo que existe ahora.

TIENDA GGARDENS VINTAGE / Miguel Ángel Gracia

Queda por ver cómo funciona el traslado de ubicación de G Gardens Vintage y si el movimiento consigue atraer a esa nueva clientela que busca el negocio. De momento, esta semana la tienda ha subido la persiana en la calle Méndez Núñez, dejando atrás su ubicación original en La Magdalena y acercándose al centro de Zaragoza.