Empieza el montaje del Espacio Zity en Zaragoza: estas son las novedades de uno de los grandes epicentros de los Pilares

El Espacio Zity de Valdespartera se ha erigido en los últimos años como uno de los dos grandes epicentros de las Fiestas del Pilar de Zaragoza, tan solo superado, por motivos obvios, por la propia plaza. El pasado 2025 batió todos sus récords de asistencia, con 240.000 personas en los diez días que duraron los festejos, y a menos de un mes para que den inicio las próximas ya ha comenzado el montaje de los escenarios en los que se subirán los distintos artistas. Concretamente, los operarios trabajan desde el miércoles, cuando se llevó a cabo el cierre perimetral del complejo, en la carpa principal, la más grande de todas.

Y es que el tiempo apremia y los cinco escenarios deben estar preparados diez días antes de que den inicio los actos, que empezarán el viernes 9, en la jornada previa al pregón, con el concierto de Myke Towers y concluirán el domingo 17 con un Omar Courtz que ya ha colgado el cartel de sold out.

En estos momentos, desde la organización subrayan que entre el 29 y el 30 de septiembre, si todo va según lo previsto, habrá concluido el montaje de todas y cada una de las cinco carpas, musicales y gastronómicas, que van estructurándose una detrás de otra y que deberán pasar las perceptivas inspecciones técnicas. Para ello trabajan unos 80 profesionales, incluyendo montadores, técnicos de iluminación y sonido, además de los encargados de barra.

Estructura de la carpa principal del Espacio Zity de Zaragoza, este viernes. / Josema Molina

Así, si el año pasado la novedad fue el escenario circular, con pantalla 360 grados, que se ubicaba en el centro del Espacio Zity, estos Pilares los cambios se notarán en la carpa Experience, renombrada como Jardín de la Caja Rural. "Va a ser diferencial", afirman desde la organización, aunque todavía no desvelan la "nueva temática" que tendrá dicho espacio.

Empleo

Conviene señalar que en el recinto ferial de Valdespartera, entre los conciertos del Espacio Zity y la OktoberFest, se aglutinan más de 800 trabajadores cada día. Y en torno a 700 de ellos están exclusivamente en el Zity, contando entre ellos desde el personal de seguridad o limpieza hasta los camareros y la atención médica, con el proceso de selección ya abierto por parte de las empresas subcontratadas para cada cometido.

Respecto al resto del recinto ferial, más allá de las 145 atracciones que comenzarán a montarse a partir del 1 de octubre- con tres novedades- la carpa que acogerá la OktoberFest comenzará a montarse a partir de la próxima semana, mientras que el circo ya está poniéndose en liza. En el caso de la fiesta de la cerveza, cuyas entradas se han agotado en menos de diez minutos, habrá 110 trabajadores en una celebración que se prolonga una semana más que los Pilares.

Maquinaria durante el montaje de las carpas del Espacio Zity de Zaragoza, este viernes. / Josema Molina

De esta forma, Valdespartera se volverá a erigir como uno de los principales focos para el empleo temporal de las fiestas. Las previsiones hablan de que, en toda Zaragoza, solo en el ámbito de la hostelería las contrataciones se disparan un 35%. Entre el miércoles y el jueves, de hecho, se repitieron las habituales imágenes de las largas filas de cientos de jóvenes que dejaban su currículum en el paseo Echegaray para intentar abrirse hueco en el mercado laboral festivo, con el Espacio Zity como uno de los puntos más demandados.

Movilidad y limpieza

Aunque todavía quedan dos grandes incógnitas por resolverse. La primera de ellas tiene que ver con la movilidad, con una ciudad que está levantada por las grandes obras en el centro, lo que ya de por sí provoca desvíos en más de una quincena de líneas del bus, tanto diurnas como nocturnas. El Ayuntamiento de Zaragoza perfila ahora el dispositivo especial, teniendo en cuenta la enorme concentración de gente que se forma en Valdespartera durante esas fechas, lo que ya de por sí implica habilitar convoyes dobles en la línea del tranvía.

Los buses habilitados son el V1 y el V4, además de las líneas 41, 54 y 59. La primera de ellas, la 41, es una de las afectadas por las obras de la avenida Valencia, un eje por el que también pasa un V1 que habitualmente sube desde la puerta del Carmen por el paseo Teruel. Una ruta que deberá cambiar este año, en un entorno donde la piqueta trabaja no solo en la avenida Valencia sino en todo el entorno del Portillo, con afecciones precisamente a la conexión con el paseo Teruel a través de la glorieta de los Zagríes.

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Por otro lado, está la incógnita en torno a la limpieza, con una huelga indefinida que afectará de lleno a las Fiestas del Pilar y que, tras ser convocada por el sindicato CGT, este viernes ha sumado a CCOO. El próximo 24 de septiembre habrá una nueva reunión con la contrata, FCC, en el SAMA, con el objetivo de iniciarla.