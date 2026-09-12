Inma Chopo, la reina del burlesque que vende bocadillos de calamares en El Tubo de Zaragoza: "El Plata tiene que reabrir"

Es uno de los rostros más reconocibles del Tubo de Zaragoza. Su imagen y su arte estuvieron ligados durante mucho tiempo al escenario de El Plata, el café cantante desde cuyo escenario deleitó a miles de espectadores a lo largo de toda su trayectoria. Hoy, Inma Chopo sigue estrechamente relacionada con estos callejones que se entrecruzan en el corazón de la capital aragonesa. Esta semana acaba de abrir el que es su segundo negocio de hostelería, Mac Calamar, una tienda de bocadillos de calamares en la calle Méndez Núñez, frente a la desembocadura de la calle Ossau.

Chopo se conoce bien la zona. Y no solo porque hace ya seis años abriera en el local de al lado la que fue su primera aventura como hostelera: Alehoop Hot Dogs, una pequeña tienda de perritos calientes que se hizo muy conocida hace poco más de dos años gracias a la visita de un infuencer gastrinómico local, @takoyakiblog. "Pero llevamos seis años abiertos ya", cuenta.

Ambos negocios son el resultado de un "lento" despertar tras el letargo de la pandemia. "La crisis de 2020 nos dejó a todos tarados y a mí me costó mucho reaccionar. Me dejó perdida, estaba anestesiada, ni sentía ni padecía", cuenta. Lo único que le nació hacer, recuerda, fue ir a pedir una licencia de artista callejera y bailar en la calle. "Me puse a bailar danza del vientre en el paseo Independencia encima de mi darbuka (instrumento de percusión de origen árabe). Había gente que me miraba con pena, como diciendo: mira dónde había acabado esta artista de El Plata. Pero estaba ahí por elección", cuenta. "Soy una persona muy libre y, siempre que no interfiera en la libertad de los demás, hago lo que quiero", añade.

Inma Chopo, en su nuevo local, en la calle Méndez Núñez. / Miguel Angel Gracia

Pero poco a poco esta artista total salió del letargo y gracias al impulso de su socio "de toda la vida" se lanzó a crear Alehoop Hot Dog. No fue por necesidad, asegura. El dinero nunca le ha preocupado y tenía algunos ahorros. Fue por la necesidad de crear. Así que explotó una idea que había utilizado ya en una sala La Suite Teatro, que fue de su propiedad hasta que la vendió en 2017. "Allí dábamos cabida a todo tipo de expresiones artísticas pero por espacio no teníamos ambigú, así que alquilé un local al lado y empecé a vender hot dogs. Y allí nació la idea", narra.

Con el local de perritos abierto se reencontró después con su pasión, el burlesque, si bien antes había usado su propia habitación como sala de teatro. "Metía a diez personas de público e interpretaba una obra que ya había presentado en las salas undergorund de la ciudad. Se llamaba Cooking Salomé. El caso es que tras aquella aventura le ofrecieron dar clases de burlesque. Y no hubo que hacer nada más.

La compañía de burlesque

"Empecé a trabajar con mis alumnas y conecté de nuevo con mi tradición artística y así nació Las chicas del burlesque. Y ahora mismo creo que es la compañía de burlesque más grande de España. Estamos 16", cuenta. El próximo mes de noviembre artistas de toda España y de parte del extranjero llegarán hasta Zaragoza para destapar todo su arte. "Dedicarse al mundo artístico siempre es un desafío y patrocinar algo así requiere de un esfuerzo importante, pero quiero darle visibilidad a esa autenticidad de la feminidad", cuenta.

Pero reconectar con su faceta más cabaretera también ha tenido un coste para esta artista y es que le ha despertado la nostalgia. "Se me ha despertado ahora el duelo por el cierre de El Plata. Aún sigo llorando", dice. Y surge la pregunta: ¿se ha dado cuenta Zaragoza de lo que ha perdido? "No lo sé. El Plata es un legado cultural que bebe de las tradiciones artísticas de inicios de siglo. Es un espacio -responde en presente, como si no aceptara su cierre- en el que todo vibra, es un lugar de encuentro, de participación...". "O lo abren ya o no sé que vamos a hacer", prosigue ahora sí, reparando en la realidad del presente. "Que lo abran, que lo abran ya, yo ya no sé cómo decirlo", ríe. "Supongo que cada edificio y negocio tiene sus ciclos, ahora estamos en stad by. Mira, digo estamos como si fuera mío", cuenta.

Pero ahora no le queda otra que convivir con esa nostalgia y lo cierto es que fácil no se lo ha puesto ya que tanto Alehoop! como el nuevo Mac Calamar están a escasos metros de la puerta trasera de El Plata Cabaret. Este último negocio ha abierto esta semana con una fórmula sencilla: vender bocadillos de calamares, de esos "de toda la vida".

¿Y por qué Mac Calamar? "Este local me ha encantado toda la vida y cuando se quedó libre corrí a por él. Pensé qué meter aquí pero Las chicas del burlesque no me cabían y mis clases de yoga facial aquí tampoco lo podía meter, así que pensé en que tenía que ser un complemento a lo que ya estaba trabajando y la apuesta más segura era el calamar", dice con seguridad.

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Y así, con su ajetreada vida, le siguen pasando cosas "mágicas". "Acabo de grabar un cortometraje con Aarón Jaimes y estoy muy contenta. Yo le conozco porque es mi cliente. Venía a la tienda a comprar perritos y él sabía que yo era actriz. Él es realizador y este agosto vino con un guion que había escrito. Me dijo 'toma, es para ti', me lo leí y me encantó. Era una maravilla pero lo mejor de todo es que había soñado con este guion". El corto se llama 'La vida al gusto', un nombre que, desde luego, a Inma Chopo le va al pelo.