La pasión encuentra su sitio en Zaragoza en una habitación que se alquila por horas pero sin prisa: "Reservar un hotel es violento"

Hay quien apenas encuentra tiempo para la pasión, pero los hay además que carecen de un espacio íntimo para poder disfrutar de la sexualidad libremente. Ya sea por las prisas del día a día, por la rutina matadora o por la falta de privacidad (convivir en familia no siempre lo pone fácil) cada vez son más los que buscan lugares en los que poder echar una canita al aire. Eso es por lo menos lo que pensaba Alberto cuando hace unos meses, en el inicio de este verano que ahora encara su recta final, abrió The Door Club, una "suite privada para parejas y grupos" que se alquila por tramos del día.

La suite se encuentra en un local a pie de calle, en la calle Carrera del Sábado, en el número 1, un local en el que antaño, con El Rollo a pleno rendimiento, se vendían bebidas y pizzas. Aquí no hay nada que esconder, se trata de un negocio perfectamente legal: es una suite de dos plantas que se puede alquilar o toda la mañan a o toda la tarde. Eso sí, está prohibido pernoctar, como mucho a las 23.00 horas hay que estar fuera los fines de semana (y a las 22.00 entre semana), ya que no se trata de un hotel.

Y diferenciarse de un hotel es precisamente lo que quería Alberto cuando ideó este negocio. "Me parece muy violento y muy frío tener que ir a un hotel porque necesitas un sitio donde disfrutar un rato. Tienes que pasar por la recepción, luego a las horas sales, te vas, te miran como diciendo ya sé a qué has venido... Aquí nadie pregunta. Vienes con el código, entras con quien quieres y te olvidas un rato de todo lo demás, sin prisa", cuenta. No se alquila por tramos de una hora precisamente para que no haya que estar pendiente del reloj.

Cama de la suite, en la segunda planta. / Jaime Galindo / EPA

No obstante, Alberto sabe de las preguntas y las dudas que genera un sitio así. "La principal confusión es si se trata de un local liberal o de intercambio de parejas. No, no lo es. Aquí cuando vienes no hay nadie más. También hay gente que me pregunta si le puedo conseguir una cita para venir. Tampoco, no somos una agencia de contactos. Tú reservas la habitación y vienes con quien quieras, pero aquí cuando entras nunca va a haber nadie más", recalca.

La suite tiene entrada directa desde la calle pero todo está cuidado para garantizar la intimidad. En la planta de abajo las ventanas son traslúcidas. Hay un sofá, una zona de estar y una especie de columpio que permite colgarse para hacer lo que permita la flexibilidad y la imaginación. Por una escalera se accede a la segunda planta donde hay una cama, espejos en las paredes, una ducha vista y una cruz en forma de X con amarres para los tobillos y las muñecas. No falta el más mínimo detalle: también hay un trípode para colocar el móvil con un foco para mejorar la iluminación y látigos y juguetes que permiten dejarse llevar por la fantasía. "Es como una habitación de hotel pero preparada para divertirse. Lo que hemos hecho es acondicionar el espacio para que sea ideal para escaparse del día a día", cuenta.

El perfil

Y a pesar de lo que las mentes más puritanas puedan pensar, el perfil de clientes, por lo que Alberto intuye, ya que tampoco pregunta ni conoce a las personas que reservan, son parejas que buscan salir de la rutina o que no pueden disfrutar de si intimidad en casa mientras los hijos corretean por el pasillo. Reservan más mujeres que hombres, además. "Gente que practica BDSM o sado tienen lugares más preparados y ocultos, aquí encuentras algunos elementos con los que puedes experimentar, pero la gente muy puesta en esas prácticas ya tiene otros sitios", explica. "Pero vamos, si tuviera que meter aquí todo lo que la gente me ha pedido tendría que tener un local de 1.000 metros cuadrados", ríe.

The Door Club abrió sus puertas el pasado mes de junio y desde entonces ya ha habido gente que ha repetido "dos o tres veces". "Veo que hay gente que lo reserva una vez al mes, como quien se va a cenar por ahí o va al cine. Y también se reserva para ocasiones especiales", cuenta. ¿Los precios? Con 60 euros puedes reservar toda una mañana entre semana (de 10.00 a 14.00 horas) y con 75 euros toda una tarde (de 17.00 a 22.000 horas), mientras que los mismos tramos en fin de semana cuestan 100 euros.

Noticias relacionadas

LOCAL DE ALQUILER PARA PAREJAS, PICADERO, PISO PARA PAREJAS. CARRERA DEL SABADO. / Jaime Galindo / EPA

"Estamos contentos, de momento ya hemos conseguido cubrir gastos", explica el gestor de este negocio. "No sé si nos ha ido mejor o peor de lo esperado porque cuando tienes una idea lo primero que piensas es que va a encantar a todo el mundo, pero luego te das cuenta de que la gente no te conoce. Pero para lo que es el verano en esta ciudad, hemos tenido reservas todas las semanas", cuenta. Y de cara a este mes de septiembre ya están notando cómo aumenta la actividad al estar la ciudad más llena. "El boca a boca es lo que más nos funciona. La gente que viene nos recomienda", zanja.