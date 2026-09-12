El recinto ferial de Zaragoza contará con tres nuevas atracciones en los próximos Pilares

Las Fiestas del Pilar están a la vuelta de la esquina y el recinto ferial de Valdespartera ya se prepara para recibir las atracciones que durante la segunda mitad de octubre permitirán disfrutar a los zaragozanos y zaragozanas que se desplacen hasta el joven barrio del sur de la capital aragonesa. Un espacio por el que pasaron más de 820.000 personas en 2025, un 15% más que en el año anterior, incluyendo en este dato los cerca de 240.000 asistentes al Espacio Zity y los miles de ciudadanos que disfrutaron de la OktoberFest.

En ese sentido, este octubre se montarán, a partir del día 1, hasta 145 atracciones, tres de ellas nuevas en la oferta de ocio temporal, en un año en el que además las puertas del Parque de Atracciones de Zaragoza permanecen cerradas. Las ferias estarán abiertas al público desde el viernes 9 de octubre y, al igual que sucede con la fiesta de la cerveza, perdurarán montadas una semana más que la duración de los propios Pilares, que concluyen el 17 de octubre. Por tanto, habrá una semana más, con dos días en los que se programarán espectáculos con fuegos artificiales, para un total de tres fines de semana operativas.

Así las cosas, mientras el montaje de las carpas del Espacio Zity concluirá, si no hay contratiempos, a finales de septiembre, las máquinas que montarán las 145 instalaciones recreativas llegarán de forma inmediatamente posterior, contando con poco más de una semana para su puesta a punto. Antes, ya desde la próxima semana, comenzará la habilitación de la carpa de la OktoberFest, que ha agotado sus entradas en menos de diez minutos.

Josema Molina

En cambio, los operarios trabajan también en la instalación de la carpa que acogerá el circo, que en este caso contará con actuaciones y espectáculos desde el 9 de octubre hasta el 2 de noviembre, siendo el espacio que más tiempo permanecerá abierto. Por él pasarán hasta once compañías llegadas de siete países (Italia, Rusia, Francia, Uzbekistán, Brasil, Bielorrusia y España, con multitud de artistas de distintas ramas del mundo circense que serán presentados por Mónica Aragón, hija de Fofito.

Noticias relacionadas

De vuelta a las ferias, volverán a instalarse clásicos como la noria gigante, que permite las vistas privilegiadas de Zaragoza; las montañas rursas; los péndulos; los autos de choque; y también las atracciones para los más pequeños. Además, claro, de las tómbolas y los espacios de juego que se habiliten, muchos de ellos habituales en una oferta que complementa un recinto que se convierte en uno de los epicentros de las Fiestas del Pilar.