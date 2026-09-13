El aeropuerto de Zaragoza apunta a un 'sorpasso' histórico en el momento más decisivo para las compañías: ¿el final del reinado de Ryanair?

El aeropuerto de Zaragoza está a punto de vivir un 'sorpasso' histórico: la aerolínea de bajo coste Ryanair, que hace años llegó a copar el 80% de los viajeros de la terminal aragonesa y es líder indiscutible en la capital está a punto de ceder su reinado a manos de otra compañía, Wizz Air, que ya está muy cerca en las cifras y que este mismo año apunta a superarle.

La foto fija de sus resultados, a falta de conocer los datos oficiales de Aena referidos al mes de agosto, auguran un vuelco motivado por dos razones fundamentales: los recortes de la firma irlandesa por sus disputas con Aena por la subida de tasas prevista y el plan de expansión de Wizz Air impulsado en España y que aún puede reportar novedades para Zaragoza antes de finalizar el año. Y es que ese cambio se produce en un momento decisivo para la pista de Garrapinillos, con la DGA y el ayuntamiento a punto de lanzar una licitación histórica con la que prevén abrir más de 25 rutas en los próximos meses con una inversión adicional conjunta de 8 millones de euros.

Zaragoza no es una plaza en la que precisamente las compañías se fijen a la hora de competir para conquistar clientela, pero es significativo que ese vuelco se produzca teniendo en cuenta que Ryanair ha sido un aliado indispensable, a base de ayudas económicas en forma de contratos de promoción turística, para que el aeropuerto de referencia en el Valle del Ebro remontara el vuelo en la última década. Hace ya 15 años que se alcanzó su récord de pasajeros, fijado en 751.000 en 2011 gracias a la apuesta de la compañía irlandesa por abrir rutas como Londres, Bruselas, Milán, que aún permanecen, y otras muchas que han ido apareciendo y desapareciendo de la parrilla (Viena, Lisboa, París, Fez o Santiago de Compostela son el ejemplo más claro). Pero sus recortes de asientos disponibles ha venido acompañado de la aparición de otra compañía con planes de crecimiento con Wizz Air llamada a cubrir su espacio en la terminal aragonesa. Igual que en otras de tamaño similar donde se ha vivido la misma reducción de rutas y frecuencias de Ryanair.

Un avión de Ryanair en el aeropuerto de Zaragoza. / El Periódico

Pues bien, la estadística es el reflejo de sus decisiones y ahí está, con cinco meses aún por contabilizar de este 2026, con Ryanair a solo 27.000 viajeros de ser relegado a la segunda posición en Zaragoza. La firma irlandesa suma entre enero y julio un total de 133.305 pasajeros transportados, cuando el año anterior esa cifra ascendía a 202.968. Es decir, ha perdido 69.663 viajeros por sus recortes, un 34,4% de su clientela a base de quitar rutas como París, Bolonia, Fez... Y no parece que le haga reflexionar como para cambiar el rumbo de sus decisiones estratégicas con respecto a Zaragoza.

En el lado opuesto estaría Wizz Air, la compañía, también de bajo coste, que en ese mismo periodo de siete meses ha logrado atraer a sus tres rutas operativas (Bucarest, Cluj-Napoca y sobre todo Roma, estrenada en abril de 2025) a un total de 106.905 viajeros. Esto es, comparándolo con los resultados del año anterior, un incremento del 39,9% de su clientela que se traduce en 30.507 pasajeros más en solo un año.

Ocho millones para repartir

Wizz Air está en su momento más destacado en Zaragoza en unas fechas decisivas para estarlo, cuando ese contrato millonario con fondos públicos está a punto de salir al mercado. Seguramente lo hará este mes, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, con una inversión global de 8 millones que pondrá en el mercado un reparto notable de ingresos para las compañías a cambio de implantar rutas que llevan años en el radar de la Administración autonómica y local. Pero es que además sus planes en el corto plazo son muy diferentes a los que tiene Ryanair.

Por un lado, la compañía irlandesa no tiene previsto introducir cambios en su programación e incluso anunció una reordenación de su oferta a partir de finales de octubre que incluye alguna frecuencia menos para la ciudad. Por el otro, su competidora va a estrenar el próximo martes, 15 de septiembre, la ruta con Milán –conectará con el aeropuerto de Malpensa, no Bérgamo–, con la que competirá directamente por la clientela que ya mueve Ryanair desde Zaragoza, y ya ha anunciado que en diciembre reabrirá el vuelo con Santiago que fue uno de los recortes más sonados de la firma irlandesa en la capital aragonesa por sus disputas con Aena.

Accesos en el aeropuerto de Zaragoza. / Laura Trives

Ambas rutas prometen disparar las cifras de Wizz Air en los próximos meses, con el contrato de la Administración en licitación y con un 2027 que se prevé histórico en la terminal aragonesa, ya que el objetivo de esta inversión millonaria es llegar al millón de pasajeros con esas nuevas conexiones ya operativas de forma regular. Son dos tendencias contrapuestas las de Ryanair y Wizz Air de cara a afrontar los meses que restan para finalizar el año en la pista de Garrapinillos.

Roma, una apuesta clave

No obstante, la irrupción del vuelo de Roma en la parrilla de Zaragoza le ha dado un impulso muy importante a Wizz Air en sus cifras en la terminal, aunque ha sido insuficiente para superar al coloso irlandés. Sin embargo, ha habido meses en los que sus cifras han estado muy cerca de ese sorpasso a la firma irlandesa. Concretamente en febrero de este año se quedaron a solo 468 viajeros de superarles, al lograr 13.157 pasajeros por los 13.625 de Ryanair, y en marzo estuvieron a solo 844, cuando alcanzaron los 15.090 viajeros y la firma irlandesa tuvo 15.934. Pero esos resultados parciales son siempre casi anecdóticos, aunque son un escenario inédito para la aerolínea irlandesa, acostumbrada a dominar con mucha holgura (y muchos miles de viajeros más) el mercado que mueve Zaragoza en los servicios aéreos.

En este sentido, el análisis que surja durante el próximo otoño va a ser decisivo para ver qué puede pasar en ese 2027 prometedor. No hay que olvidar que Ryanair también va a poder licitar por los lotes de rutas que planteen la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza en esa licitación. Su puja determinará su futuro en una terminal en la que ha estado muy cerca de abrir una base permanente de operaciones que multiplicara sus rutas y viajeros desde Zaragoza. Una opción que se aparcó por las dificultades en el contexto actual y que no se descarta que reaparezca este otoño, ya que Wizz Air también es una opción clara para lograrla. Porque ahora Ryanair no asusta tanto.