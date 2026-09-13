Multado con 200 euros por conducir su autobús en Zaragoza con un panel LED en su parabrisas: "Me parece un disparate"

Una pantalla LED instalada en el parabrisas le ha acabado costando 200 euros de multa al conductor de un autobús que circulaba por la N-2. Una sanción cuanto menos llamativa que ha comenzado a difundirse en redes sociales después de que se compartiera una imagen del vehículo junto al boletín de denuncia en el que los agentes detallan el motivo de la infracción.

Según consta en el documento, los hechos tuvieron lugar en el kilómetro 340.5 de la N-2, en sentido decreciente. El agente denunció al conductor por circular con el vehículo llevando instalados “dispositivos luminosos no autorizados”, una conducta que figura en el boletín como infracción grave de la normativa de tráfico.

La propia denuncia concreta qué llamó la atención de los agentes: “Circula con panel LED de diversos colores y otro con el nombre Bambi”. En la fotografía difundida puede apreciarse uno de estos dispositivos colocado en la zona inferior del parabrisas y emitiendo diferentes colores. Un elemento que, más allá de su finalidad decorativa o identificativa, terminó convirtiéndose en motivo de sanción.

Un autobús de la compañía GLS, multado por un curioso motivo en Zaragoza / Eurotruckstar (vía: Facebook)

La multa asciende a 200 euros, aunque el conductor dispone de la posibilidad de abonarla con la reducción del 50%, lo que dejaría la cantidad en 100 euros dentro del periodo establecido para el pronto pago. En el boletín no aparece reflejada pérdida de puntos.

La peculiaridad del caso no ha tardado en generar conversación. Y es que, frente a las sanciones más habituales por exceso de velocidad, uso del teléfono móvil o incumplimientos relacionados con la documentación del vehículo, en esta ocasión el origen está en unos paneles luminosos visibles desde el exterior, cuya instalación fue considerada no autorizada por los agentes.

La imagen de la denuncia, en la que aparece subrayado precisamente este motivo, ha terminado circulando por redes sociales y ha provocado numerosas reacciones sobre una multa que muchos usuarios consideran difícil de imaginar hasta verla por escrito.

Hecho muy señalado en redes

La multa ha abierto un pequeño debate en Facebook, donde las reacciones se dividen entre quienes consideran desproporcionada la sanción y quienes recuerdan que este tipo de elementos luminosos están regulados. “Me parece un disparate multar por eso cuando hay cosas más serias”, lamenta uno de los usuarios, que defiende que las luces pueden incluso ayudar a distinguir mejor a los vehículos en carretera. Otro asegura que también lleva carteles con los nombres de sus hijos y que, pese a haber sido detenido en controles, “jamás me han denunciado”.

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En el extremo contrario, otros comentarios respaldan la actuación: “Bien puesta, hay algunos que parece que vienen como una disco móvil de frente”, señala un internauta. Otro añade que “no puede proyectar nada hacia delante que no esté homologado”. Entre las respuestas aparece incluso una usuaria que se identifica como “Bambi” y asegura que seguirá llevando sus luces, cuestionando qué daño puede causar un LED con un nombre. La sanción, en cualquier caso, ha servido para recordar que hasta los detalles más decorativos de un vehículo pueden acabar teniendo consecuencias en carretera.