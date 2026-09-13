Nueva reapertura de un mítico local de tardeo en el Casco Antiguo de Zaragoza: promoción de dos por uno en copas

El Bar Mantis, un establecimiento con más de veinticinco años de historia, volverá a encender sus luces el próxmo viernes 18 de septiembre. Así lo han anunciado en un comunicado publicado en una nueva cuenta de redes sociales, donde confirma su reapertura después de haber bajado la persiana de manera indefinida. El local, ubicado en el número 14 de la calle Mayor, en pleno Casco Antiguo de Zaragoza, fue durante décadas uno de los puntos de referencia del tardeo y del vermut en la ciudad.

La antigua responsable, Eva Serrano, abrió Mantis en el año 2000. Durante años la esencia del bar fue un clásico del ocio nocturno de y la coctelería en la capital aragonesa, hasta que tuvo cerrar el local. El factor económico jugó un papel decisivo: a pesar de su consolidada trayectoria, los números no se sostenían por sí solos.

Una trayectoria de más de 25 años

Sin embargo, este contratiempo no le hizo abandonar la hostelería. Serrano continuó trabajando en El Trujalico, el negocio familiar que lleva cuatro décadas en la misma calle que hoy sigue siendo un referente del vermuteo y de las cenas informales. Fundado en 1982 por José Luis Serrano y Rosa Cavero, El Trujalico fue pionero en popularizar los bocatines y el picoteo nocturno en Zaragoza.

Con el paso del tiempo evolucionó a bar de copas, y en la actualidad, mantiene una clientela fiel gracias a sus tapas y raciones. Su ubicación, justo al lado del Mantis, le ha permitido conservar el espíritu de barrio y un establecmiento que reúne tradición, cercanía y simpatía. Ahora, este establecimiento de cócteles inicia una etapa con el anuncio de la reapertura, que llega acompañado con un mensaje repleto de nostalgia por recuperar lo que un día fueron. “Volvemos con ganas de recuperar los buenos momentos y convertirnos de nuevo en ese lugar donde el tardeo, los mojitos, los gins y el buen ambiente son los protagonistas”, expresan desde la nueva cuenta del establecimiento.

La segunda etapa del Mantis, con nuevos propietarios

En la nueva cuenta del local, Eva Serrano, la antigua responsable, ha anunciado que el Bar Mantis inicia nueva etapa con nuevos dueños que "espera que sean tan felices como lo fui yo". Además, asegura que "el establecimiento va a seguir manteniendo el mismo espíritu de siempre" y que lo deja en "muy buenas manos".

Para celebrar el regreso, la primera hora de apertura contará con una promoción de 2x1 en copas, un guiño a quienes hicieron del bar un punto de encuentro habitual.

Noticias relacionadas

El comunicado termina con una invitación que resume por lo que se ha caracterizado durante su larga trayectoria: “Ven a celebrar con nosotros, trae a tu gente y brindemos juntos por esta nueva etapa”. Esta reapertura supone un clásico del Casco Antiguo, un bar que durante años formó parte de un nexo emocional entre dueños y clientes que busca recuperar su sitio en una Zaragoza donde el tardeo sigue siendo una tradición en constante evolución.