Así serán las estructuras que financiará Amazon Web Services en Zaragoza para prevenir las lluvias torrenciales: la inversión ronda los 2 millones

Zaragoza construirá tres nuevos diques de laminación junto a la Z-40, en el entorno del Barranco de la Muerte, para prevenir episodios de lluvias torrenciales como el que asoló el sur de la capital aragonesa, especialmente el barrio de Parque Venecia (en la zona del CEIP María Zambrano y la Policía Local), el 6 de julio de 2023. La inversión, que tiene un presupuesto estimado de más de 1,8 millones de euros, será financiada por Amazon Web Services, dentro del convenio firmado con el consistorio zaragozano a finales de 2025 y que tiene una partida global (y máxima) de 14 millones de euros, siendo estas estructuras uno de los primeros pasos a ejecutar.

Pero primero hay que redactar los proyectos, en un plazo de cuatro meses que concluirá a principios de 2027, y adjudicar la dirección facultativa de las obras, con la misma intención de llevarlas a cabo a partir del próximo año. La sociedad municipal Ecociudad acaba de sacar este primer contrato por 114.950 euros (IVA incluido) y las empresas interesadas tienen hasta el próximo 1 de octubre para presentar sus ofertas.

En ese sentido, los pliegos recogen las características que tendrán los tres diques, que se instalarán como ya se ha citado cerca del cuarto cinturón. El inferior, aguas abajo de la Z-40, supondrá la mayor inversión, casi 845.000 euros, con una longitud aproximada de 200 metros por 3,3 de altura máxima. La superficie de embalse será de 18.000 metros cuadrados, con un volumen de 29.700 metros cúbicos.

El dique intermedio (cerca de 455.000 euros) tendrá 160x4,5 metros, con una superficie de 17.600 metros cuadrados y una capacidad de 39.600 metros cúbicos. Por último, el superior (aguas arriba de la Z-40) costará algo más de 554.000 euros, con una longitud de 190 metros y una altura máxima de 4,5. La superficie será la más pequeña, 15.750 m2, y el volumen de embalse ascenderá a 35.400 m3.

Otras inversiones

Pero las inversiones de Amazon Web Services en el entorno del Barranco de la Muerte no acabarán en estos diques. La multinacional tecnológica, que firmó compromisos en Aragón por un valor superior a los 17 millones de euros (y que incluían inversiones en Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro, tres emplazamientos donde también está desplegando sus centros de datos), aportará proyectos en la capital aragonesa por un valor cercano a los 14 millones de euros.

Representantes de AWS, junto a Azcón, Chueca y Orduna. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El más importante, por capacidad y presupuesto, será el gran colector de la Z-30, que permitirá soterrar bajo la carretera el canal perimetral y conseguir que la capacidad de absorber aguas pluviales en lluvias torrenciales hasta cinco veces más potentes que las vividas el 6 de julio de 2023. Una infraestructura hidráulica que se compenetrará con el canal perimetral, ya operativo, en el que se han invertido 1,2 millones de euros.

Asimismo, en los próximos meses se habilitará el tanque de tormentas que se ubica bajo los viejos campos de fútbol junto al cementerio de Torrero, valorado en más de 800.000 euros, con una superficie de 5.000 metros cuadrados y una capacidad de 20.000 metros cúbicos. La intención pasa por construir dos diques de laminación más: otro en el Barranco de la Muerte y uno en el Camino de Arráez.

Las actuaciones se complementarán con el soterramiento de las líneas de alta tensión que transcurren junto al barranco (el coste económico lo asume, en este caso, Endesa), que no deja de ser una cuenca de drenaje natural de más de nueve kilómetros cuadrados que, como las propias memorias justificativas de los proyectos reconocen, tiene una capacidad de desagüe "condicionada por el desarrollo urbanístico y las grandes infraestructuras viarias (Z-30, Z-40 y línea de alta velocidad)".

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Por último, dentro del mismo convenio firmado entre AWS y el Ayuntamiento de Zaragoza, se invertirán otros dos millones de euros en un proyecto con inteligencia artificial (IA), a través del cual, de la mano de la nube de Amazon, se monitorizarán los 28 barrancos de la ciudad para prevenir y reaccionar ante fenómenos extremos. Se hará a través de una aplicación que, posteriormente, se extenderá a otros departamentos, como el conteo de afluencias en puntos críticos como la plaza del Pilar.