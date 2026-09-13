La Torre del Agua de Zaragoza deberá estar terminada en febrero de 2028: comienza el cubrimiento de la azotea, clave para el nuevo mirador 360 grados

La Torre del Agua avanza a velocidad de crucero en su transformación interior como futuro Faro de la Logística en Zaragoza. Las obras en el interior del edificio se aproximan a su finalización, prevista para «febrero de 2027» mientras el mes que viene se espera que se licite la nueva iluminación y la fachada digital que rematará su reconversión total. Con la mirada puesta en un objetivo ya marcado por el Gobierno de Aragón, que esté completamente terminada y lista para estar en uso «en febrero de 2028». Para ello deberá licitar en octubre el contrato para instalar la nueva fachada digital y comenzar los trabajos "a principios de 2027", en la recta final de los trabajos actuales o, si es en febrero, nada más terminarlos.

Los hitos permiten ser optimistas y los trabajos actuales de acondicionamiento del interior del edificio, aún más, pese a que el ingente volumen de obra que se lleva ejecutado solo se ha traducido en un 40% sobre el total. Pero se trata de trabajos muy complejos que no son de los que más coste conllevan, los más caros llegarán en la recta final y eso agilizará el porcentaje hasta llegar al 100% en la fecha prevista.

En imágenes | Así avanzan las obras de la Torre del Agua en Zaragoza / Miguel Ángel Gracia

Mientras, la evolución de la obra permite ver desde fuera que sus zonas de más dificultad empiezan a mostrar su esqueleto. Nos referimos, obviamente, a la azotea mirador 360 grados que ya tiene prácticamente finalizada la estructura metálica, que ha hecho que el edificio ya haya ganado «8 metros de altura» y que, a partir de esta semana afronta otra fase decisiva: su cubrimiento. Se va a empezar a colocar el techo de este mirador para que «a principios de octubre» se empiecen a «instalar los muros cortina para colocar el acristalamiento» que cubrirá este nuevo espacio de la torre, que tendrá una altura aproximada de 2,90 metros cuando esté finalizado. «A principios de noviembre se verá la geometría del mirador».

El restaurante, la planta "más espectacular"

Así lo explica Alfonso Pérez, responsable del Área Técnica de Expo Zaragoza Empresarial, quien destaca el desarrollo de unas obras que avanzan «en todas las plantas de la Torre del Agua», desde la -2, el sótano que tendrá un nuevo uso en el futuro, hasta la planta 26. «No hay ninguna en la que no se esté dando alguna intervención», afirma el encargado de la sociedad pública de vigilar que se cumplen los plazos de la obra. Aunque haya zonas que se encuentran más avanzadas que otras.

Por ejemplo en la planta 23 que será la del restaurante y asegura que será «la más espectacular» de la nueva Torre del Agua. «Se va a quitar el revestimiento de la estructura, que ocupaba mucho espacio y limitaba la visibilidad, y se sustituirán por otros materiales de última generación que proporcionan bastante permeabilidad», explica Pérez.

La grúa en la azotea, estará "hasta el final"

Respecto a los trabajos en la planta baja, también avanzados en este momento de la obra, destacan dos intervenciones diferenciadas, la reformulación de la zona del fondo para convertirla en un espacio que albergará salas de conferencias, de reuniones y de trabajo, además de colocar más baños, y una segunda, que consistirá en el refuerzo del suelo para asumir las nuevas cargas sin afectar al suelo técnico.

Otra actuación importante es la instalación de los nuevos ascensores, que tendrán más recorrido que los anteriores y conectarán todas las plantas. «Dos de los cuatro que hay subirán hasta el mirador», subraya Alfonso Pérez, que añade que deben mantener al menos uno operativo siempre para no tener que subir a pie los materiales que se necesitan en las plantas más altas. Una necesidad que se comparte también con otro elemento clave de la obra: la grúa instalada en la azotea, que estará «hasta 15 días antes de finalizar» en febrero, porque e indispensable para subir desde la calle materiales que si no estuviera se tendrían que subir a mano. Una peculiaridad para un icono que renacerá en 2028.