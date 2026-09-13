El vuelo internacional que ya domina el mercado en Zaragoza: quince meses han bastado para desbancar al buque insignia de Ryanair

Uno de los puntales del crecimiento de Wizz Air en el aeropuerto de Zaragoza es el vuelo que está poperativo para viajar a Roma desde abril de 2025. la apuesta de la compañía por el destino italiano llegó para competir con el de Milán-Bérgamo de Ryanair y en solo 15 meses se ha convertido ya en el más utilizado de la terminal aragonesa. En lo que va de año ya acumula, entre enero y julio (mañana se conocerán los datos de agosto), un total de 45.509 viajeros y ha desbancado en el liderato de conexiones internacionales a Londres, que lleva más de una década reinando en la parrilla zaragozana. Ahora ya le ha superado y solo Palma de Mallorca, ruta operada por varias compañías en la capital aragonesa, mueve más usuarios, con 84.453, pero es un destino nacional. En el mercado europeo, la gran dominadora ahora en la pista de Garrapinillos es la capital italiana, con la firma de Wizz Air, que ha convertido a este enlace como su verdadero motor de crecimiento en Zaragoza.

Su progresión en el aeropuerto aragonés es incontestable, está batiendo todas las expectativas generadas en el Gobierno de Aragón, que desde hace años apostaba por conseguir este vuelo con la promesa de superar los 50.000 pasajeros al año, y ahora lleva más de 45.000 en 2026 a falta aún de contabilizar cinco meses más. Pero sus registros este año pueden acabar siendo históricos si continúa en esta tendencia ascendente.

Además, para la compañía Wizz Air ya es el buque insignia de su proyecto para Zaragoza, a la espera de ver qué resultados logra con la conexión con Milán que estrena el próximo martes, y de los de Santiago, que volverá a la parrilla en diciembre. Pero esos 45.509 pasajeros que ya ha transportado el vuelo de Roma representan casi la mitad de los 106.905 que ha movido la firma en total. Sus otros dos destinos, Bucarest con 33.560 viajeros –es la cuarta ruta más usada en la terminal zaragozana–, y Cluj-Napoca –es la séptima– con 28.240, completan sus buenos resultados este año, que le han permitido aumentar su clientela en 30.507 viajeros, casi un 40% más.

Para el aeropuerto de Zaragoza, Roma ya es el destino internacional preferido por los pasajeros, después de ver cómo Londres-Stansted ha quedado relegado a la segunda posición de la parrilla internacional, y tercera en el global de la terminal, al contabilizar 39.281 pasajeros entre enero y julio gracias a los recortes de Ryanair en la pista de Garrapinillos en el número de frecuencias.

Aún así, sigue siendo su destino estrella en Zaragoza. El segundo que más aceptación tiene es Milán-Bérgamo, ahora quinto el ránking de la capital aragonesa y que a partir del día 15 tendrá competencia con el vuelo de Wizz Air. Completan el 'top ten' en Zaragoza la ruta de Bruselas, octava con 27.191 viajeros) y Marrakech, décima (ambas de Ryanair) con 20.305, y las de Tenerife y Gran Canaria (sexta y novena) en el mercado nacional.