Abre en Casetas una nueva hamburguesería especializada en carne de vaca gallega: "Llegó el momento, Bokao ya está aquí"

Si alguien algún día dijo que las hamburgueserías estaban de moda, está claro que el tiempo le dio la razón. Desde este fin de semana, uno de los barrios rurales más poblados y transitados de Zaragoza cuenta con un nuevo local del 'burgers' para el disfrute de toda su población. Cuenta con una estética simple que se contrarresta con una oferta rica en ingredientes y en variedad, aunque algo corta durante este arranque.

Este restaurante ha sido bautizado como Bokao, jugando de una manera más moderna con el 'bocado' que le puedes dar a una hamburguesa u otro tipo de alimentos, se encuentra en la calle del Palacio número 3, en Casetas, y se va a especializar en una de las carnes más sabrosas que se pueden utilizar para la elaboración de sus hamburguesas: la vaca gallega.

Pese a tan solo contar con cinco de estas variedades en su menú, su composición varía en cada una de ellas, diversificando la experiencia si pisas más de una vez este nuevo restaurante. Van desde la más sencilla, como lo es la Cheeseburger y la Classic, hasta las más originales, como lo son La Ceci (con pimientos confitados y cecina de León) o la Del Barrio (pulled de cordero, salsa barbacoa al Bourbon y pepinillo encurtido, o a lo más contundente para quienes vayan con hambre, con la Oklahoma (doble de carne y queso, bacon crujiente y cebolla plancha estilo americano).

Todos los precios de ellas van desde los 13,50 hasta los 14,90, manteniéndose dentro de la media que ronda la oferta de este tipo de restaurantes.

Luego cuentan con varios entrantes para acompañar a las protagonistas de la película: alitas de pollo tex mex, nuggets crujientes con chili (6 euros ambas raciones), patatas cremosas al estilo carbonara (6,5 euros), o su croquetón de jamón ibérico (2,2 euros).

Y, cómo no, otra moda muy querida por la clientela para rematar la faena: tarta de queso manchego y tarta de queso y chocolate, las dos opciones entorno a los cinco euros.

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Con esta propuesta, Bokao se suma desde Casetas a una tendencia gastronómica que sigue ganando terreno en Zaragoza, pero tratando de diferenciarse a través de la carne de vaca gallega y combinaciones que van más allá de la hamburguesa clásica. Un estreno con una carta todavía breve, pero suficientemente variada como para buscar su hueco entre quienes quieren probar nuevas opciones sin tener que desplazarse hasta el centro de la capital aragonesa.