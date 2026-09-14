Así afectarán las obras de la nueva sede de la televisión y radio autonómicas a la próxima edición del Vive Latino en Zaragoza: un año para buscar alternativas

Una de las consecuencias lógicas del despegue que se pretende dar en 2027 al recinto de Ranillas son las afecciones que tendrán en este entorno las obras de construcción que se pretenden poner en marcha. Una de las más importantes será la construcción de la nueva sede de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), que comenzarán en enero o febrero de 2027, si se adjudican a tiempo a finales de este año, y que ya se sabe que “tendrá afecciones en la organización del próximo Vive Latino, “aunque todavía no se conoce el alcance de las mismas”.

Así lo asegura Pedro Sas, director gerente de Expo Zaragoza Empresarial, empresa pública que gestiona y acomete las obras previstas en el complejo empresarial y administrativo. De hecho, reconoce que “los responsables de la organización ya se han dirigido a la sociedad para preguntar por estas y estamos trabajando con ellos para que las molestias sean las mínimas posibles”.

Sin embargo, lo que sí se conoce es que una parte importante para el evento como es el espacio que existe bajo los cacahuetes de la Expo, en el frente fluvial, quedará inutilizada. Se trata del espacio que Vive Latino utilizaba para el almacenaje de materiales y la logística de esta cita musical que cada año se celebra el mes de septiembre en Zaragoza. Este espacio ahora será ocupado por las instalaciones de la nueva sede de la televisión y la radio autonómicas, que estarán en construcción para la celebración de la próxima cita, en septiembre de 2027, de manera que habrá que buscar un lugar alternativo para ellos.

"Molestias habituales"

Es pronto para determinar, por otra parte, si la contratista encargada de los trabajos para la construcción de la sede de la CARTV necesitarán ocupar más metros cuadrados en el exterior. Es seguro que en la parte superior, a la altura del parque empresarial Dinamiza, necesitarán ocupar ese entorno del cacahuete número 3, el más grande de todos los que hay, aunque para la sociedad son “molestias habituales" de cualquier obra que no afectarán al día a día de las empresas y administraciones que ya operan desde Ranillas.

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Tampoco la Ciudad de la Justicia tendrá afecciones, más alejada de esta zona de obras. Pero para el Vive Latino se esperan meses de intenso trabajo para redefinir este espacio imprescindible para la organización, sabiendo además que las obras están pendientes de adjudicar y el cronograma de trabajos a acometer está por perfilar en los próximos meses, decisivos también para garantizar su celebración en la zona Expo.